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Экс-главу села в Бурятии осудили за мошенничество

Экс-главу села в Бурятии осудили за мошенничество
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она присвоила почти 100 тысяч рублей

С февраля по апрель 2018 года глава администрации одного из сёл Джидинского района распорядилась выделить деньги в размере 93 тысяч рублей из бюджета сельского поселения на проведение спортивных мероприятий и для награждения участников. 

В действительности выделенные деньги были похищены путём предоставления недостоверных сведений.

Экс-глава признала вину частично и просила переквалифицировать её действия со статьи «Мошенничество» на статью «Служебный подлог» (ч.1 ст.292 УК РФ).

Оснований для переквалификации действий подсудимой суд не нашёл. 

- Денежные средства, похищенные из бюджета сельского поселения, были использованы для удовлетворения иных потребностей, не связанных с деятельностью возглавляемой ею администрации. Стороной защиты не представлено доказательств о расходовании ею денежных средств, добытых в результате преступления, на нужды сельского поселения, - отметили в пресс-службе Джидинского районного суда Бурятии.

Экс-глава вносила в официальные документы недостоверные сведения.

- Суд назначил чиновнице наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Также её лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года. Суд также обязал подсудимую возместить материальный ущерб, причинённый преступлением, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда Бурятии.
мошенничество
 
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