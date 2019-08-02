Экс-главу села в Бурятии осудили за мошенничество



С февраля по апрель 2018 года глава администрации одного из сёл Джидинского района распорядилась выделить деньги в размере 93 тысяч рублей из бюджета сельского поселения на проведение спортивных мероприятий и для награждения участников.



В действительности выделенные деньги были похищены путём предоставления недостоверных сведений.



Экс-глава признала вину частично и просила переквалифицировать её действия со статьи «Мошенничество» на статью «Служебный подлог» (ч.1 ст.292 УК РФ).



Оснований для переквалификации действий подсудимой суд не нашёл.



- Денежные средства, похищенные из бюджета сельского поселения, были использованы для удовлетворения иных потребностей, не связанных с деятельностью возглавляемой ею администрации. Стороной защиты не представлено доказательств о расходовании ею денежных средств, добытых в результате преступления, на нужды сельского поселения, - отметили в пресс-службе Джидинского районного суда Бурятии.



Экс-глава вносила в официальные документы недостоверные сведения.



- Суд назначил чиновнице наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Также её лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года. Суд также обязал подсудимую возместить материальный ущерб, причинённый преступлением, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда Бурятии.

