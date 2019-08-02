 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Августа

01 Августа

Популярное

Защитники Байкала пересекут его вплавь

Защитники Байкала пересекут его вплавь
Общество,  Фото:pixabay.com
Завтра состоится марафонский заплыв в защиту Байкала

3 августа из Бурятии стартует марафонский заплыв «За чистый Байкал». Трое спортсменов и общественных деятелей собираются преодолеть дистанцию в 45 км. Их главная цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального озера планеты.

- Мы призываем к сбережению ресурсов, к сокращению их потребления. Заплыв через Байкал для меня – ещё одна возможность доказать, что главный смысл жизни человека в самосовершенствовании, а не в безудержном потреблении, – считает инициатор и участник заплыва, основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко.

Вместе с ним в заплыве примут участие спортсмен клуба «Слава» Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов.

Пловцы собираются пересечь Байкал по маршруту: село Выдрино Кабанского района – посёлок Листвянка Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
водные виды спорта спорт акция экологическая акция Байкал Иркутская область Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ приедут ди-джеи из Гонконга и Москвы
В Улан-Удэ приедут ди-джеи из Гонконга и Москвы
Общество, 02.08.2019
Они выступят на ночном фестивале электронной музыки
В Иркутске стартовал фестиваль по водно-моторному спорту «Baikal Jet Fest»
В Иркутске стартовал фестиваль по водно-моторному спорту «Baikal Jet Fest»
Общество, 02.08.2019
В нём принимают участие лучшие спортсмены из 9 стран мира
Жители Бурятии почтят память героя
Жители Бурятии почтят память героя
Общество, 02.08.2019
В Улан-Удэ состоится акция, посвящённая дню рождения Алдара Цыденжапова
Более 350 домов может подтопить в Бурятии из-за разлива Селенги
Более 350 домов может подтопить в Бурятии из-за разлива Селенги
Общество, 02.08.2019
В пригороде Улан-Удэ произошёл подмыв береговой линии реки
Жители Бурятии могут получить за логотип 190 тысяч рублей
Жители Бурятии могут получить за логотип 190 тысяч рублей
Общество, 02.08.2019
Заявки на конкурс лучшего логотипа всероссийской переписи принимаются до 6 августа
В Бурятии ночной лесоруб сознался в содеянном
В Бурятии ночной лесоруб сознался в содеянном
Общество, 02.08.2019
У него изъяли древесину, бензопилу и автомобиль
В Улан-Удэ десантники отмечают день ВДВ: фоторепортаж
В Улан-Удэ десантники отмечают день ВДВ: фоторепортаж
Общество, 02.08.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Иркутск отмечает День ВДВ
Иркутск отмечает День ВДВ
Общество, 02.08.2019
В городе прошёл торжественный митинг и проход праздничной колонны
В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению
В Улан-Удэ проходит подготовка к возможному подтоплению
Общество, 02.08.2019
«Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам», - отметили представители мэрии
В Улан-Удэ три дома остались без холодной воды
В Улан-Удэ три дома остались без холодной воды
Общество, 02.08.2019
В водопроводной сети запланированы ремонтные работы
В Бурятии выберут лучшую поющую семью
В Бурятии выберут лучшую поющую семью
Общество, 02.08.2019
Победители получат дипломы и денежные призы
В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку
В улусе Бурятии открыли очередную спортивную площадку
Общество, 02.08.2019
Игровая площадка с искусственным покрытием появилась в селе Ташир
В Иркутской области открыли движение по трассе «Сибирь»
В Иркутской области открыли движение по трассе «Сибирь»
Общество, 02.08.2019
Открыт участок с 1491 по 1494 километр в городе Тулун

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^