Защитники Байкала пересекут его вплавь

Завтра состоится марафонский заплыв в защиту Байкала
3 августа из Бурятии стартует марафонский заплыв «За чистый Байкал». Трое спортсменов и общественных деятелей собираются преодолеть дистанцию в 45 км. Их главная цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального озера планеты.
- Мы призываем к сбережению ресурсов, к сокращению их потребления. Заплыв через Байкал для меня – ещё одна возможность доказать, что главный смысл жизни человека в самосовершенствовании, а не в безудержном потреблении, – считает инициатор и участник заплыва, основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко.
Вместе с ним в заплыве примут участие спортсмен клуба «Слава» Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов.
Пловцы собираются пересечь Байкал по маршруту: село Выдрино Кабанского района – посёлок Листвянка Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Они выступят на ночном фестивале электронной музыки
В нём принимают участие лучшие спортсмены из 9 стран мира
В Улан-Удэ состоится акция, посвящённая дню рождения Алдара Цыденжапова
В пригороде Улан-Удэ произошёл подмыв береговой линии реки
Заявки на конкурс лучшего логотипа всероссийской переписи принимаются до 6 августа
У него изъяли древесину, бензопилу и автомобиль
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В городе прошёл торжественный митинг и проход праздничной колонны
В селе Джида накануне прорвало дамбу
«Мы должны быть готовы к разным, в том числе и пессимистичным прогнозам», - отметили представители мэрии
В Сети опубликовали трейлер к новому фильму
В водопроводной сети запланированы ремонтные работы
Победители получат дипломы и денежные призы
Игровая площадка с искусственным покрытием появилась в селе Ташир
Открыт участок с 1491 по 1494 километр в городе Тулун