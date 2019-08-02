Защитники Байкала пересекут его вплавь



3 августа из Бурятии стартует марафонский заплыв «За чистый Байкал». Трое спортсменов и общественных деятелей собираются преодолеть дистанцию в 45 км. Их главная цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального озера планеты.



- Мы призываем к сбережению ресурсов, к сокращению их потребления. Заплыв через Байкал для меня – ещё одна возможность доказать, что главный смысл жизни человека в самосовершенствовании, а не в безудержном потреблении, – считает инициатор и участник заплыва, основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко.



Вместе с ним в заплыве примут участие спортсмен клуба «Слава» Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов.



Пловцы собираются пересечь Байкал по маршруту: село Выдрино Кабанского района – посёлок Листвянка Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

