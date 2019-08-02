Работы закончат в середине августа
Паромная переправа через реку Уда в районе деревне Казачья Бадарановка Иркутской области была затоплена в результате паводка. Она будет восстановлена к середине августа. Переправой пользовались жители 10 населённых пунктов общей численностью 2000 человек.
Связь с населёнными пунктами возможна через автомобильную дорогу Нижнеудинск – Боровинок – Алзамай, но в настоящее время проезд по ней затруднён. Для сообщения между населёнными пунктами по поручению губернатора области Сергея Левченко приобретена лодка на воздушной подушке вместимостью пять человек. С 31 июля осуществляется перевозка на лодке по требованию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области на Уде восстановят паромную переправу
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