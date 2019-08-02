В Иркутской области на Уде восстановят паромную переправу

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Работы закончат в середине августа



Паромная переправа через реку Уда в районе деревне Казачья Бадарановка Иркутской области была затоплена в результате паводка. Она будет восстановлена к середине августа. Переправой пользовались жители 10 населённых пунктов общей численностью 2000 человек.



Связь с населёнными пунктами возможна через автомобильную дорогу Нижнеудинск – Боровинок – Алзамай, но в настоящее время проезд по ней затруднён. Для сообщения между населёнными пунктами по поручению губернатора области Сергея Левченко приобретена лодка на воздушной подушке вместимостью пять человек. С 31 июля осуществляется перевозка на лодке по требованию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

