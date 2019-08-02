В Забайкалье будут развивать субсидированные авиаперевозки

Также в крае планируется реконструкция аэропорта «Чара»

Вчера в Чите председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провёл совещание, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Забайкальского края. Среди них – субсидирование авиабилетов.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов подчеркнул, что субсидирование авиабилетов – важная мера для Дальневосточного федерального округа.«Финансирование в этом направлении увеличилось в три раза, на сегодня мы получили 8,2 миллиарда рублей. По основным магистральным направлениям 50 тысяч забайкальцев могут воспользоваться льготными авиабилетами, улететь в такие города, как Москва, Екатеринбург, Новосибирск. 177 миллионов рублей направлено на региональные пассажирские перевозки, 18 тысяч пассажиров смогут воспользоваться этой мерой, это почти в два раза больше, чем в прошлом году», – сказал Александр Козлов.По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, прорабатывается вопрос с авиакомпанией «Аэрофлот», связанный с программой «плоских тарифов», которая позволяет пассажирам летать экономическим классом обслуживания по единым фиксированным тарифам. Такой тариф предполагает, что цена билета не меняется в зависимости от даты приобретения.Также он затронул проблему субсидирования перевозок внутри края.«Расстояния между населёнными пунктами очень большие – по 500-600 километров. Для Забайкалья до 2025 года понадобиться 265 миллионов рублей. Прошу Вашего поручения, Дмитрий Анатольевич, Минвостокразвитию, Минтрансу, Минфину совместно с субъектами подготовить соответствующие предложения», – подчеркнул Андрей Козлов.Также министр выступил с предложением начать реконструкцию аэропорта «Чара» в 2020 году. Он отметил, что ключевыми факторами, которые сегодня сдерживают развитие экономического потенциала региона, являются низкая плотность транспортной и энергетической инфраструктуры на севере Забайкальского края, где сосредоточены основные запасы полезных ископаемых. В связи с освоением Удоканского месторождения меди актуальным становится надежное и безопасное авиасообщение с посёлком Чара.«На строительстве горно-металлургического комбината «Удокан» в Каларском районе до 2022 года будут работать 3,5 тысячи человек, в перспективе на комбинат должны приехать ещё 2 тысячи новых работников. Соответственно, ожидается рост авиационного пассажиропотока», – сказал Александр Козлов.Он подчеркнул, что аэропорт «Чара» внесён в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, однако реконструкция взлётно-посадочной полосы предусмотрена с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.