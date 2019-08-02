В Бурятии поступило 25 заявок по «Дальневосточному гектару» за первый час приёма



Жители Бурятии получили возможность с 1 августа подавать документы на получение «Дальневосточного гектара». При оформлении жители Бурятии смогут воспользоваться разными видами государственной поддержки на развитие сельскохозяйственных проектов, предпринимательской деятельности, а также строительства жилья.



- В трёх наших ближайших агломерациях – Новая Брянь, Десятниково, Тресково люди могут получить землю практически на территории этих населённых пунктов. То есть, там будет создана вся обеспечивающая инфраструктура. Сейчас активно прорабатывается вопрос о дальневосточной ипотеке под два процента годовых, это и меры поддержки, если человек захочет заниматься развитием своего дела, например, выращивать и собирать дикоросы, – отметил первый заместитель председателя правительства РБ Игорь Зураев.



В рамках разработки национальной программы развития Дальнего Востока, которая создаётся по поручению президента РФ, планируется, что участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи смогут воспользоваться ипотечным кредитованием по ставке – 2 %. Такое решение прорабатывает Минвостокразвития России и фонд развития Дальнего Востока. Планируется, что первый такой кредит будет выдан до декабря этого года.



В республике реализацию программы «Дальневосточный гектар» курирует Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.



- С сегодняшнего дня начался приём заявлений на «Дальневосточный гектар» и за первый час поступило уже 25 заявок. Кто-то пришёл в МФЦ подать заявление, а часть воспользовались в электронном виде не выходя из дома или офиса. В основном подают заявки на индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство, садоводство, предпринимательство, – сообщил в первый день приёма Василий Елаев, руководитель филиала в Республике Бурятия.



Одним из первых подал заявку предприниматель Александр Ботов, который выбрал «Дальневосточный гектар» в Тарбагатайском районе.



- Решили взять два гектара в паре с супругой и планируем построить мебельную фабрику. Хотим расширяться, так как сейчас мы уже занимаемся данным делом. И по программе «Дальневосточный гектар» появилась такая возможность. Испытываю радость, так как эта земля будет принадлежать нашей семье. В планах приобретение и дополнительного оборудования. Зашёл на сайт, за один вечер разобрался и выбрал место возле федеральной трассы, ведь эта дорога мне знакома. Рядом находится подстанция, в 20 метрах речка. В планах здесь построить и жильё для работников, потому что с кадрами у нас большая проблема, – поделился своими впечатлениями Александр Ботов.



Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через Интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.



