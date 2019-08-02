По данным Бурятского гидрометцентра, 2 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы
Утром местами туманы. Ветер западный 4-9, местами до 16 м/с. Температура днём 24-29, местами 19-24 тепла
В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём. Ветер западный 6-11, при грозе до 15 м/с. Температура днём 27-29 тепла.
В Улан-Удэ возможна гроза
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