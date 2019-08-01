В Бурятии в селе Джида подтоплено 20 приусадебных участков

В Джидинский район сегодня прилетел глава региона Алексей Цыденов























1. перелив на 5 км (р. Алцак) автомобильной дороги местного значения «Подъезд от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к с Армак - с Алцак» длиной до 80 м, глубина до 35 см. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин, существует размыв дороги;



2. перелив на 13 км (р. Алцак) автомобильной дороги местного значения «Подъезд от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к с Армак - с Алцак» длиной до 35 м, глубина 20-30 см. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин;



3. подтопление подъезда к пешеходному мосту через реку Джида автомобильной дороги Оер-Тохой, а также участок дороги протяжённостью до 2 км за мостом, максимальная глубина 1 метр. Проезд перекрыт.

