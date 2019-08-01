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В Бурятии в селе Джида подтоплено 20 приусадебных участков

В Бурятии в селе Джида подтоплено 20 приусадебных участков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, Алексей Фишев
В Джидинский район сегодня прилетел глава региона Алексей Цыденов

Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии в результате разлива реки подтопило село Джида. По словам местных жителей, сейчас вода зашла на окраину. Местные жители делают траншею, чтобы вода не зашла в населённый пункт.

Подтопление участков

1 августа в 11:50 от оперативного дежурного ЕДДС Джидинского района поступила информация о том, что вода зашла в низменные участки села Джида, в результате чего, по предварительным данным, было подтоплено 20 приусадебных участков.

- Администрациями района и сельского поселения «Джидинское» проведено оповещение населения, и приведены в готовность три пункта временного размещения граждан и необходимая автомобильная техника. На данный момент проводятся работы по организации водоотведения для предотвращения распространения воды на территории жилых домов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

«В локализации подтопления задействовано 9 единиц техники, также от РСЧС района направлено 7 единиц техники, в том числе погрузчик, бульдозер и самосвалы», добавили в агентстве.

Дополнительно были направлены силы Бурятской поисково-спасательной службы - 17 человек, 11 единиц техники, в том числе плавсредства.

Сегодня глава Бурятии вылетел с рабочей поездкой для осмотра паводковой ситуации в Закаменском, Джидинском, Селенгинском районах. 




- Алексей Цыденов осмотрит дорогу в Закаменске, побережья реки Модонкуль, защитные дамбы в селах Утата и Улекчин. Оценит последствия паводков в селах Тохой и Джида, посетит дамбу на реке Баянгол в Джидинском районе, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Местные жители рассказали, что Алексей Цыденов уже прилетел в Джиду, пообщался с сельчанами. 




Восстановили доступ к трём отрезанным сёлам

Также сегодня в минтрансе Бурятии сообщили, что в Джидинском районе восстановили доступ к трём отрезанным сёлам.

- По состоянию на 15:00 1 августа, в Джидинском районе восстановлен доступ к трём из пяти населённых пунктов, которые были ранее отрезаны. Уровень воды снизился, возможен проезд грузового транспорта. Из-за паводков введено ограничение движения автотранспорта на трёх участках местных дорог (31 июля было шесть участков), - отметили в пресс-службе министерства.

1 августа уровень воды снизился, доступ к отрезанным селам в Джидинском районе восстановлен частично – проезд возможен к населённым пунктам Армак, Алцак, Хулдат. Отрезанными остаются Тохой и Укырчелон.

- Ранее из-за повышения уровня воды в реке Джида был затоплен подъезд к пешеходному мосту через реку автомобильной дороги Оер-Тохой. Участок длиной до 2 км с обеих сторон моста глубиной более 1 м. Наблюдаются размывы участка местной дороги к мосту через р.Алцак - длиной около 80 м., глубина ям около 40 см, уровень воды на дороге от 60 до 100 см., - добавили в министерстве.

Ограничение движения

Из-за переливов сохраняется ограничение движения автотранспорта по трём участкам дорог местного значения: 

1. перелив на 5 км (р. Алцак) автомобильной дороги местного значения «Подъезд от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к с Армак - с Алцак» длиной до 80 м, глубина до 35 см. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин, существует размыв дороги; 
 
2. перелив на 13 км (р. Алцак) автомобильной дороги местного значения «Подъезд от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к с Армак - с Алцак» длиной до 35 м, глубина 20-30 см. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин; 
 
3. подтопление подъезда к пешеходному мосту через реку Джида автомобильной дороги Оер-Тохой, а также участок дороги протяжённостью до 2 км за мостом, максимальная глубина 1 метр. Проезд перекрыт.
подтопление
 
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