В Бурятии в селе Джида подтоплено 20 приусадебных участков

В Джидинский район сегодня прилетел глава региона Алексей Цыденов
Подтопление участков
1 августа в 11:50 от оперативного дежурного ЕДДС Джидинского района поступила информация о том, что вода зашла в низменные участки села Джида, в результате чего, по предварительным данным, было подтоплено 20 приусадебных участков.
- Администрациями района и сельского поселения «Джидинское» проведено оповещение населения, и приведены в готовность три пункта временного размещения граждан и необходимая автомобильная техника. На данный момент проводятся работы по организации водоотведения для предотвращения распространения воды на территории жилых домов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
«В локализации подтопления задействовано 9 единиц техники, также от РСЧС района направлено 7 единиц техники, в том числе погрузчик, бульдозер и самосвалы», добавили в агентстве.
Дополнительно были направлены силы Бурятской поисково-спасательной службы - 17 человек, 11 единиц техники, в том числе плавсредства.
Сегодня глава Бурятии вылетел с рабочей поездкой для осмотра паводковой ситуации в Закаменском, Джидинском, Селенгинском районах.
- Алексей Цыденов осмотрит дорогу в Закаменске, побережья реки Модонкуль, защитные дамбы в селах Утата и Улекчин. Оценит последствия паводков в селах Тохой и Джида, посетит дамбу на реке Баянгол в Джидинском районе, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Местные жители рассказали, что Алексей Цыденов уже прилетел в Джиду, пообщался с сельчанами.
Восстановили доступ к трём отрезанным сёлам
Также сегодня в минтрансе Бурятии сообщили, что в Джидинском районе восстановили доступ к трём отрезанным сёлам.
- По состоянию на 15:00 1 августа, в Джидинском районе восстановлен доступ к трём из пяти населённых пунктов, которые были ранее отрезаны. Уровень воды снизился, возможен проезд грузового транспорта. Из-за паводков введено ограничение движения автотранспорта на трёх участках местных дорог (31 июля было шесть участков), - отметили в пресс-службе министерства.
1 августа уровень воды снизился, доступ к отрезанным селам в Джидинском районе восстановлен частично – проезд возможен к населённым пунктам Армак, Алцак, Хулдат. Отрезанными остаются Тохой и Укырчелон.
- Ранее из-за повышения уровня воды в реке Джида был затоплен подъезд к пешеходному мосту через реку автомобильной дороги Оер-Тохой. Участок длиной до 2 км с обеих сторон моста глубиной более 1 м. Наблюдаются размывы участка местной дороги к мосту через р.Алцак - длиной около 80 м., глубина ям около 40 см, уровень воды на дороге от 60 до 100 см., - добавили в министерстве.
Ограничение движения
Из-за переливов сохраняется ограничение движения автотранспорта по трём участкам дорог местного значения:
1. перелив на 5 км (р. Алцак) автомобильной дороги местного значения «Подъезд от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к с Армак - с Алцак» длиной до 80 м, глубина до 35 см. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин, существует размыв дороги;
2. перелив на 13 км (р. Алцак) автомобильной дороги местного значения «Подъезд от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к с Армак - с Алцак» длиной до 35 м, глубина 20-30 см. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин;
3. подтопление подъезда к пешеходному мосту через реку Джида автомобильной дороги Оер-Тохой, а также участок дороги протяжённостью до 2 км за мостом, максимальная глубина 1 метр. Проезд перекрыт.