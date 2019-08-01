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В Бурятии прошла спартакиада «Золотой возраст»

В Бурятии прошла спартакиада «Золотой возраст»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта республики
Пенсионеры соревновались в комбинированной эстафете, игре в волейбол и городки

Во II этапе районной спартакиады «Золотой возраст» среди пенсионеров приняли участие 75 пожилых людей из 8 сельских поселений района.

Пенсионеры соревновались в комбинированной эстафете, игре в волейбол и городки.

Также они успешно приняли участие в выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. По результатам трёх испытаний – таких, как сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, нормы комплекса ГТО выполнили 60 человек.

На параде закрытия команды были отмечены денежными призами и грамотами, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии. 
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