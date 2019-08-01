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В Улан-Удэ подорожали картофель, куриные яйца и рис

В Улан-Удэ подорожали картофель, куриные яйца и рис
Общество,  Фото:pixabay.com
Снижение цен отмечено на некоторые овощи - в среднем на 7,75 рублей

По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на картофель на 1,51 руб. или 3,9 %, яйцо куриное на 0,81 руб. или 1,3 %, рис шлифованный на 0,84 руб. или 1,2 %. 

- Наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (капуста, морковь, огурцы, помидоры) в среднем на 7,75 руб. или 11,7 %, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ. 

В Чите наибольший рост цен наблюдался на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта на 0,49 руб. или 0,7 %, морковь на 0,33 руб. или 0,7 %. Наибольшее снижение цен отмечено на помидоры и огурцы свежие в среднем на 9,22 руб. или 9,8 %, яйцо куриное на 1,40 руб. или 2,2 %, рис на 0,66 руб. или 1,1%. 

В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на лук на 1,20 руб. или 3,1 %, морковь на 1,34 руб. или 2,5 %. Наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (капуста, огурцы, помидоры) в среднем на 4,00 руб. или 6,3 %, муку пшеничную на 0,86 руб. или 2,8 %, сахар песок на 1,18 руб. или 2,4 %.



цены на продукты питания
 
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