В Улан-Удэ подорожали картофель, куриные яйца и рис



- Наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (капуста, морковь, огурцы, помидоры) в среднем на 7,75 руб. или 11,7 %, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



В Чите наибольший рост цен наблюдался на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта на 0,49 руб. или 0,7 %, морковь на 0,33 руб. или 0,7 %. Наибольшее снижение цен отмечено на помидоры и огурцы свежие в среднем на 9,22 руб. или 9,8 %, яйцо куриное на 1,40 руб. или 2,2 %, рис на 0,66 руб. или 1,1%.



В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на лук на 1,20 руб. или 3,1 %, морковь на 1,34 руб. или 2,5 %. Наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (капуста, огурцы, помидоры) в среднем на 4,00 руб. или 6,3 %, муку пшеничную на 0,86 руб. или 2,8 %, сахар песок на 1,18 руб. или 2,4 %.









По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на картофель на 1,51 руб. или 3,9 %, яйцо куриное на 0,81 руб. или 1,3 %, рис шлифованный на 0,84 руб. или 1,2 %.