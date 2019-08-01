Выписаны штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей
За первое полугодие этого года было исследовано 546 образцов плодоовощной продукции по показателям безопасности. По результатам лабораторных исследований доля овощей и фруктов, которая не соответствовала гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (содержанию нитратов), составила 2,4% (за 2018 г. - 4,5%). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.
Отмечается, что на протяжении последних лет превышений нормативов по содержанию мышьяка, ртути, свинца, кадмия и пестицидов не обнаружено. Также не выявили наличие генетически модифицированных организмов, патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний.
Из оборота в связи с несоответствием установленным требованиям изъято 13 партий плодоовощной продукции объёмом более 134 кг.
По нарушениям в сфере оборота продукции наложены административные штрафы на общую сумму более 260 тысяч рублей, выдано 12 предупреждений.
- Мероприятия по контролю и надзору за качеством и безопасностью плодоовощной продукции продолжаются, - отмечают в пресс-службе.
В Бурятии изъяли 134 килограммов небезопасных фруктов и овощей
Общество, Фото:
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