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В Иркутске благоустраивают Падь Долгую

В Иркутске благоустраивают Падь Долгую
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Работы обещают закончить в октябре

В Иркутске приступили к благоустройству Пади Долгой, которая разделяет микрорайоны Первомайский и Университетский. Ход выполнения работ на объекте проверил мэр города Дмитрий Бердников.

- Жители Первомайского и Университетского давно нуждались в благоустроенной территории для семейного отдыха. Эта площадка очень важна для района. Она, по сути, является главным связующим звеном между жилыми домами и школой №55, – отметил глава города. – Проект сам по себе – интересный. Он разрабатывался при непосредственном участии жителей. Дизайн-проект подготовили наши молодые архитекторы. Здесь достаточно большая территория, работы по её благоустройству будем продолжать и дальше.

Сейчас на объекте практически завершены работы по демонтажу, выполнены устройство основания под асфальтирование и установка бортовых камней.

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет заасфальтирована пешеходная зона, установлены бордюры, опоры освещения, а также гирлянда на протяжении всей пешеходной зоны, проведены формовочная и санитарная обрезка деревьев и устройство газона.

- Будут установлены и малые архитектурные формы. Для этого пространства разработаны оригинальные решения для каждой из зон отдыха. Появятся скамейки, гармонично вписывающиеся в природный ландшафт, – рассказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

Кроме того, на пространстве установят качели, а также тематический детский городок «Терем». Дополнительно отремонтируют мост: укрепят железобетонное основание, восстановят подпорную стенку и ограждение, заменят покрытие. Работы планируется завершить в октябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

благоустройство Иркутск
 
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