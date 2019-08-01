В Иркутске благоустраивают Падь Долгую

Работы обещают закончить в октябре

В Иркутске приступили к благоустройству Пади Долгой, которая разделяет микрорайоны Первомайский и Университетский. Ход выполнения работ на объекте проверил мэр города Дмитрий Бердников.- Жители Первомайского и Университетского давно нуждались в благоустроенной территории для семейного отдыха. Эта площадка очень важна для района. Она, по сути, является главным связующим звеном между жилыми домами и школой №55, – отметил глава города. – Проект сам по себе – интересный. Он разрабатывался при непосредственном участии жителей. Дизайн-проект подготовили наши молодые архитекторы. Здесь достаточно большая территория, работы по её благоустройству будем продолжать и дальше.Сейчас на объекте практически завершены работы по демонтажу, выполнены устройство основания под асфальтирование и установка бортовых камней.В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет заасфальтирована пешеходная зона, установлены бордюры, опоры освещения, а также гирлянда на протяжении всей пешеходной зоны, проведены формовочная и санитарная обрезка деревьев и устройство газона.- Будут установлены и малые архитектурные формы. Для этого пространства разработаны оригинальные решения для каждой из зон отдыха. Появятся скамейки, гармонично вписывающиеся в природный ландшафт, – рассказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.Кроме того, на пространстве установят качели, а также тематический детский городок «Терем». Дополнительно отремонтируют мост: укрепят железобетонное основание, восстановят подпорную стенку и ограждение, заменят покрытие. Работы планируется завершить в октябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.