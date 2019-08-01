В Бурятии автоинспекторы проверят мотоциклистов

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Стартовало профилактическое мероприятие ГИБДД



В Бурятии пройдёт оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Оно организовано с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, нарушений водителями мототранспорта общественного порядка и норм безопасности дорожного движения.



Мероприятие пройдёт с 1 по 10 августа по всей республике.



- В период проведения ОПМ «Мотоциклист» автоинспекторы уделят особое внимание данной категории водителей. Наряды ДПС нацелены на профилактику ДТП с их участием, предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, а также выявление лиц управляющих мототехникой без соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных знаков), а также находящихся в состоянии опьянения. При этом отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям и работе по обнаружению похищенных мототранспортных средств, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



В этом году на территории республики зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате которых 5 человек погибли и 75 участников дорожного движения получили травмы.



Госавтоинспекция призывает водителей мототехники к соблюдению ПДД и обязательному использованию защитной экипировки. Автомобилистам следует помнить, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд, поэтому необходимо быть внимательными при выполнении манёвров, смотреть в зеркала и включать указатели поворота, а также избегать резких перестроений на проезжей части.