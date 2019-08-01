В улан-удэнской колонии открылся цех по изготовлению нижнего трикотажа
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ открылся цех по изготовлению изделий нижнего трикотажа.
Для открытия цеха были приобретены промышленные краеобмёточные, плоскошовные машины, раскройные столы, укомплектованные дисковым ножом и прижимными линейками, что позволило запустить в производство изготовления нательного белья для личного состава и для осуждённых.
Для освоения новых видов изделий инженеры исправительной колонии прошли дополнительное обучение, это в последующем дало возможность обучить и дополнительно трудоустроить 12 осуждённых.
За июль осуждённые изготовили швейную продукцию для подведомственных учреждений УИС Бурятии на общую сумму 1 миллион 285 тысяч 834 рубля, сообщат пресс-служба УФСИН Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые будут шить нижнее бельё
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