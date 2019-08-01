В Улан-Удэ осуждённые будут шить нижнее бельё

В улан-удэнской колонии открылся цех по изготовлению нижнего трикотажа



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ открылся цех по изготовлению изделий нижнего трикотажа.



Для открытия цеха были приобретены промышленные краеобмёточные, плоскошовные машины, раскройные столы, укомплектованные дисковым ножом и прижимными линейками, что позволило запустить в производство изготовления нательного белья для личного состава и для осуждённых.



Для освоения новых видов изделий инженеры исправительной колонии прошли дополнительное обучение, это в последующем дало возможность обучить и дополнительно трудоустроить 12 осуждённых.



За июль осуждённые изготовили швейную продукцию для подведомственных учреждений УИС Бурятии на общую сумму 1 миллион 285 тысяч 834 рубля, сообщат пресс-служба УФСИН Бурятии.