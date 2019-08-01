Монголия примет конный этап международных армейских игр

Своё мастерство покажут кавалеристы из России, Монголии, Казахстана и Киргизии





3 августа международные армейские игры «АрМи – 2019» начнутся сразу в 10 странах. Соревнования пройдут в России, Монголии, Китае, Казахстане, Белоруссии, Индии, Иране, Армении, Азербайджане и Узбекистане.В новом конкурсе «Конный марафон» примут участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Киргизии. Этап игр будет проходить в период с 3 по 8 августа на базе объединённого учебного центра вооруженных сил Монголии на полигоне «Таван Толгой».В ходе посещения наиболее зрелищных этапов состязаний гости смогут понаблюдать за современными возможностями по применению лошадей в военных целях, а также лично ознакомиться с подготовкой военнослужащих различных армий.Впервые для зрителей в ходе движения на лошади военнослужащие будут демонстрировать метание наступательной ручной гранаты по цели на точность, преодолевать специальную полосу препятствий и осуществлять прицельную стрельбу из гранатомёта, снайперской винтовки, пулемёта и автоматов по мишеням находящихся на дальностях от 200 до 350 метров.За последние дни до открытия конкурса, все команды должны будут завершить ознакомление с планируемыми препятствиями, пристрелять оружие, объездить и подружиться с лошадьми.Для объективной оценки уровня подготовки кавалеристов монгольская сторона разработала специальный маршрут, задания, упражнения и препятствия. При этом она учитывала национальные особенности и имеющийся многовековой богатый опыт в подготовке наездников, а также характер, выносливость и быстроту лошадей монгольской породы.Предложенные маршруты конного марафона будут проходить в горно-степной местности с перепадами высот от 150 до 250 метров. Они отличаются многоуровневыми подъёмами и наличием сложных препятствий, требующих от военнослужащих высокой квалификации.На самом продолжительном из них команды пересекут вброд одну из быстрых рек, имеющую крутые и обрывистые берега. Особенность выбора места для пересечения реки будет зависеть от её глубины, уровень воды в которой обусловлен количеством выпавших осадков во время подготовки и проведения состязаний.Соревнования будут проводиться в основном с использованием техники и вооружений российского производства, а также стран организаторов конкурсов. Страна организатор предоставляет командам технику и все виды её обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.