Они убедили женщину положить деньги на якобы защищённый счёт
Поздно вечером 26 июля 66-летней жительнице Иркутской области позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности одного из известных банков, сообщил, что мошенники, используя доступ к её личному онлайн кабинету, пытаются снять деньги со счёта. Однако потерпевшая ответила, что не пользуется услугами этого банка, после чего собеседник прервал разговор.
Вскоре с этого же номера заявительнице поступил ещё один звонок. На этот раз с ней якобы общался сотрудник другого финансового учреждения и убедил пожилую женщину, что нужно срочно снять все деньги и положить их на специальный счёт, который защищён от мошенников, что она и сделала. Потерпевшая положила на неизвестный счёт 535 тысяч рублей. После этого звонки прекратились и, осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейскими проводиться оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области мошенники украли у пенсионерки более 500 тысяч рублей
Общество, Фото:
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