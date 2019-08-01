В Иркутской области мошенники украли у пенсионерки более 500 тысяч рублей

Они убедили женщину положить деньги на якобы защищённый счёт



Поздно вечером 26 июля 66-летней жительнице Иркутской области позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности одного из известных банков, сообщил, что мошенники, используя доступ к её личному онлайн кабинету, пытаются снять деньги со счёта. Однако потерпевшая ответила, что не пользуется услугами этого банка, после чего собеседник прервал разговор.



Вскоре с этого же номера заявительнице поступил ещё один звонок. На этот раз с ней якобы общался сотрудник другого финансового учреждения и убедил пожилую женщину, что нужно срочно снять все деньги и положить их на специальный счёт, который защищён от мошенников, что она и сделала. Потерпевшая положила на неизвестный счёт 535 тысяч рублей. После этого звонки прекратились и, осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.



- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейскими проводиться оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.