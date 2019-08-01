В аэропорту в Улан-Удэ «потушили» самолёт

В аэропорту «Байкал» прошли пожарно-тактические учения
Вчера в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ прошли показательные пожарно-тактические учения по ликвидации последствий аварийной посадки самолёта АН-24. По тактическому замыслу учения, в результате неполадки двигателя, произошла аварийная посадка, столкновение со зданием насосной станции, после чего топливо воздушного судна разлилось и загорелось. На борту в этот момент находилось 20 человек.
Для ликвидации аварии было задействовано 43 человека личного состава федеральной противопожарной службы Бурятии и пожарные аэропорта «Байкал». К тушению были привлечены 4 единицы пожарной техники, 2 единицы специальной техники аэродромного тушения с подачей пенных стволов, а также пенной подушки для посадки аварийного судна.
Газодымозащитные службы сразу же эвакуировали находившихся в самолёте людей. После огнеборцы приступили к тушению возгорания АН - 24.
- Основной из задач учений стала отработка совместных действий сотрудников МЧС, пожарной охраны аэропорта, а также спецслужб аэропорта, которые участвовали в ликвидации ЧС. Также одной из целей стало спасение людей, пострадавших в результате аварии. Все люди были эвакуированы, ошибок допущено не было, как со стороны МЧС, так и со стороны аэропорта, - рассказал главный специалист управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Дмитрий Луценко.
Подобные учения проводятся регулярно на объектах различного назначения, так как только в ситуациях, максимально приближенных к реальным, оттачивается мастерство и повышается профессионализм огнеборцев. В реальной обстановке пожарные смогут действовать быстро и грамотно, следуя инструкциям, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июня в Северо-Байкальском районе в аэропорту Нижнеангарска пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Самолёт прилетел в Нижнеангарск из Улан-Удэ. В результате ЧП погибли два пилота.
Накануне МАК опубликовал предварительную причину трагедии.
В аэропорту в Улан-Удэ «потушили» самолёт
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В аэропорту «Байкал» прошли пожарно-тактические учения
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