В Бурятию охранять нерест омуля приедут омоновцы из Иркутской области и Забайкалья

В республике готовятся к осеннему нерестовому периоду
В Бурятии началась подготовка к осеннему нерестовому периоду. В администрации Кабанского района прошло совещание по охране нерестового омуля. Рассматривались вопросы о контрольно-надзорных мероприятиях по охране водных биологических ресурсов и план мероприятий на осенний нерестовый период этого года, в том числе по охране омуля органами полиции.
В связи с нерестом в этот период будет проведено усиленное патрулирование водоёмов, прибрежных территорий, а также автомобильных дорог и рынков.
Представители рыбоохраны проинформировали, что на сегодняшний день приобретены две новые моторные лодки «Неман» с сильными подвесными моторами, передано два теплохода КС, новый автомобиль «Соболь», автомобиль «Нива-Шевроле», ГАЗ-66. Подготовлен необходимый запас топлива. Таким образом, сотрудники рыбоохраны готовы к началу нерестового периода.
Охрана омуля будет производиться как стационарными, так и мобильными группами. Планируется выставить более 20 стационарных постов, из них 4 в Посольском сору. Для оказания практической помощи из Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия будут направлены дополнительные сотрудники ОМОНа.
Главам муниципальных образований сельских и городских поселений рекомендовано довести до сведения граждан сроки и места запрета рыболовства, степень ответственности за нарушение настоящего запрета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
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