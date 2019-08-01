Анита Цой поздравила маму бурятского певца с юбилеем (видео)









Поздравление Анита Цой отправила накануне вечером.



Вчера мама Чингиса Ли отметила 60-летний юбилей. Банкет по этому поводу состоится завтра, где по признанию сына, её ждёт сюрприз. На празднике выступят друзья певца.





Ольга Базаровна одна вырастила сына, с мужем они развелись, когда Чингису было 11 месяцев. Как сообщал «Байкал-Daily», долгожданная встреча сына с отцом состоялась в прошлом году. Во втором браке родилась дочь. Но в 1995 году она овдовела.









Известная певица Анита Цой поздравила маму бурятского певца Чингиса Ли (Хандажапова) Ольгу Баксаеву с юбилеем. Артистка записала видео и спела песню.- Дорогая, любимая Ольга Базаровна, с днём рождения вас, с юбилеем. Привет вам из Москвы, у нас сейчас холодно, но я желаю, чтобы в вашей душе всегда было тепло. Тепло от любви, родных и близких. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, отличного настроения. Тем более, что рядом с вами находится ваша семья, ваш близкий, дорогой сын. Отдельное спасибо за него, потому что Чина мой друг, Чина потрясающий талантливый артист, певец, который прославил уже ваше имя по всему земному шару, - сказала Анита Цой.