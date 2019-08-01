Иркутская область отпразднует фестиваль вареников

Гости праздника увидят самый большой и самый маленький вареник, а также конкурс их поедания





3 августа 2019 года в культурно-досуговом центре села Батама Зиминского района Иркутской области состоится IV региональный фестиваль вареников «Пан Вареник». Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства региона по связям с общественностью.Творческие коллективы проведут яркую развлекательную программу. Гостей фестиваля ждут выступления самодеятельных коллективов и исполнителей, народные игры, развлечения и дегустация вареников.В рамках фестиваля пройдут следующие конкурсы:- парад частушек на тему фестиваля;- конкурс на самый большой или маленький вареник;- на необычную начинку;- счётчик съеденных вареников;- оригинальное оформление подворья;- аукцион «Сибирский богатырь», «Крошечный вареник»;- кулинарные композиции из вареников «Чудо из чудес» и много другое.Вход на мероприятие свободный.