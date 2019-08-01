Иркутская область отпразднует фестиваль вареников

Гости праздника увидят самый большой и самый маленький вареник, а также конкурс их поедания
3 августа 2019 года в культурно-досуговом центре села Батама Зиминского района Иркутской области состоится IV региональный фестиваль вареников «Пан Вареник». Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства региона по связям с общественностью.
Творческие коллективы проведут яркую развлекательную программу. Гостей фестиваля ждут выступления самодеятельных коллективов и исполнителей, народные игры, развлечения и дегустация вареников.
В рамках фестиваля пройдут следующие конкурсы:
- парад частушек на тему фестиваля;
- конкурс на самый большой или маленький вареник;
- на необычную начинку;
- счётчик съеденных вареников;
- оригинальное оформление подворья;
- аукцион «Сибирский богатырь», «Крошечный вареник»;
- кулинарные композиции из вареников «Чудо из чудес» и много другое.
Вход на мероприятие свободный.
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