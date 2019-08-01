Связь и интернет в районе Бурятии полностью восстановят сегодня вечером

Сотовая связь в Тункинском районе Бурятии появилась, однако здесь нет интернета



В связи со сложной паводковой ситуацией на территории Бурятии и Иркутской области — разлива рек Осиновка, Аносовка в Кабанском районе, реки Быстрая в Тункинском районе и реки Харлатка в Слюдянском районе Иркутской области — с 29 по 31 июля произошло шесть обрывов на участках. Это участки Танхой – Выдрино, Байкальск – Слюдянка, Слюдянка – Кырен. Ремонтные работы проводили пять аварийных бригад Иркутского и Бурятского филиалов, была привлечена спецтехника высокой проходимости.



Как сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком», из-за аварийной нештатной ситуации в Тункинском районе произошли повреждения на магистральном оптическом канале связи в направлении - от Улан-Удэ до посёлка Кырен. В настоящее время отсутствует интернет у населения Тункинского и Окинского районов, сотовая связь сейчас есть. Проводная телефонная связь у населения и организаций работала без сбоев.



- 1 августа в 03:30 – 04:00 часов в Тункинском районе появилась голосовая сотовая связь, возможна нестабильная передача мобильного интернет-трафика. У жителей поселка Выдрино Кабанского района 31 июля в 20.10 часов восстановлена сотовая связь и интернет, - отметили в пресс-службе минтранса Бурятии.



Обрывы на участках



29 июля в 16.40 часов зафиксировано повреждение кабеля между городами Слюдянка и Байкальск, в русле реки Харлатка. 30 июля в 02.45 часов на этом же участке обнаружено ещё два обрыва. Связь восстановлена 30 июля в 20.13 часов.



30 июля в 18.40 часов по местному времени произошёл обрыв магистрального канала на участке Кырен-Слюдянка на расстоянии 27 км от города Слюдянка в сторону Кырена в районе реки Быстрая. Связь восстановлена 1 августа в 03:00 часов.



29 и 30 июля на участке Танхой – Выдрино произошло два повреждения в районе рек Аносовка и Осиновка. Кабель в районе реки Аносовка восстановлен 30 июля. По второму повреждению, которое находилось на расстоянии 18 км от станции Танхой в сторону Выдрино, связь восстановлена 31 июля в 20.10 часов.



31 июля в 21:00 час в районе реки Солзан (г. Байкальск) обнаружено шестое повреждение. Аварийная бригада на месте, ведёт восстановительные работы, приблизительное время завершения – 1 августа в 18:00.

