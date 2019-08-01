В Бурятии тушат 4 лесных пожара



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров общей площадью 581 га в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. В результате два очага ликвидированы.



На данный момент пожарные борются с 4 лесными пожарами в Баргузинском и Северо-Байкальском районах. Причина их возникновения - грозы. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, поэтому работы по тушению проводятся вручную.



За сутки на тушении лесных пожаров работало 160 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей.



Также в зоне контроля под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» на территории Бурятии находятся 27 термоточек в Курумканском, Северо-Байкальском, Баунтовском и Муйском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



