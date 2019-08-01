Возможной причиной мог стать обрыв оптоволоконной линии в Амурской области
В Забайкальском крае наблюдаются сбои в работе сотовой связи. Предварительная причина – обрыв оптоволоконной линии в Амурской области. Как уточняют жители региона, сбои наблюдаются в работе у абонентов операторов сотовой связи Мегафон и Yota.
Ведутся работы по подключению связи по альтернативным каналам. При этом звонки можно осуществлять посредством сети Интернет через мессенджеры «Вайбер» и «Ватсап». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориального развития Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии также жалуются на низкую скорость интернета от Мегафон.
В Забайкалье сбои в работе сотовой связи
Общество, Фото:
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