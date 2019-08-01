Стоимость бензина марки АИ-95 и АИ-98 не изменилась
За прошедшую неделю в Улан-Удэ снизилась стоимость бензина марки АИ-92 на 4 копейки или 0,1 %. Стоимость бензина марки АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива не изменилась, сообщает управление по информационной политике города.
В Иркутске повысилась стоимость бензина марки АИ-95 на 7 копеек или 0,2 %, АИ-98 на 9 копеек или 0,2 %. Стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива не изменилась.
В Чите стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.
Мэрия: в Улан-Удэ подешевел бензин марки АИ-92
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