Мэрия: в Улан-Удэ подешевел бензин марки АИ-92

Стоимость бензина марки АИ-95 и АИ-98 не изменилась



За прошедшую неделю в Улан-Удэ снизилась стоимость бензина марки АИ-92 на 4 копейки или 0,1 %. Стоимость бензина марки АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива не изменилась, сообщает управление по информационной политике города.



В Иркутске повысилась стоимость бензина марки АИ-95 на 7 копеек или 0,2 %, АИ-98 на 9 копеек или 0,2 %. Стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива не изменилась.



В Чите стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.

