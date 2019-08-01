Горячую воду в некоторых домах Улан-Удэ подключат позже, чем планировалось

Это коснётся домов в Октябрьском районе города
Подача горячей воды в зоне магистрали №5 и №6 – а это большая часть Октябрьского района, начнётся не по графику. Это связано с капитальными ремонтом тепломагистралей.
Напомним, отключили горячую воду 22 июля, плановое же подключение состоится 5 августа. Однако это произойдёт не везде: в некоторых домах Октябрьского района, где реконструируют теплосети, горячую воду подадут позже – скорее всего, 10-13 августа. Об этом сообщили сегодня на брифинге в мэрии Улан-Удэ.
- Чтобы повысить надёжность теплоснабжения, нам необходимо было реконструировать теплосети. Для капитальных работ по ремонту тепломагистралей из федерального бюджета выделили 2 миллиарда рублей на три года – с 2019 по 2021. В этот год на ремонт трёх из шести магистралей выделили 348 млн. рублей, ещё 77 млн. выделили из республиканского бюджета, 150 млн. рублей в рамках ремонтной кампании «ТГК-14», - рассказал Александр Тюрюханов, и.о. председателя комитета городского хозяйства Улан-Удэ.
Здесь также добавили, что реконструкцию теплосетей ждали много лет, пытались попасть в разные программы, но не попадали. Благодаря усилиям главы Бурятии Алексея Цыденова республике выделили средства из резервного фонда правительства России. Эти средства необходимо освоить и закончить реконструкцию в намеченные сроки.
- Объём работы колоссальный. Тепломагистрали проложили 50 лет назад, город за это время увеличился в разы. Чтобы подготовиться к новому отопительному сезону, эти работы нужно завершить и несколько сдвинуть сроки подачи горячей воды. Это не означает, что горячей воды не будет у всего города, зоны действия котельных у всех разные, - объяснил ситуацию Владимир Сажин, председатель Общественного совета города Улан-Удэ.
Александр Тюрюханов отметил, что если бы не начались ремонтные работы на улице Сахьяновой, где трубопроводы особенно изношены, то зимой могла бы возникнуть аварийная ситуация. Работы на Сахьяновой проводятся в два этапа, первый этап закончат до 12 августа, второй этап (без отключения воды) займёт около 25 дней. В конце августа будут проходить работы на участке у скульптуры «Стихия», находящейся на пересечении улиц Терешковой, Сахьяновой и Павлова. Там приостановят движение трамваев.
Список домов, в которых горячая вода появится позже, обещали предоставить позже.
Горячую воду в некоторых домах Улан-Удэ подключат позже, чем планировалось
Общество, Фото:
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