В православном приходе в Селендуме установили долгожданные колокола
28 июля в селе Селендума Селенгинского района Бурятии состоялся праздник колокольного звона. Неравнодушные жители поселения помогли установить колокола на колокольне православного прихода храма в честь святителя Иннокентия Епископа Иркутского.
На празднике колокольного звона собрались селендумцы со своими детьми, чтобы услышать долгожданный звон колоколов, который не раздавался здесь больше века. В честь установления колоколов сельчане накрыли праздничный стол под открытым небом.
- Событие сиё великое, потому что селендумская земля с 20-х годов прошлого века не слышала звона колоколов. Сегодня можно сказать, что родилась церковь, потому что звон колокольный он пробуждает не только небо, но и души человеческие и ангелов с неба низводит, поэтому конечно язык церкви – это колокол, - сказал священник православного прихода храма в честь святителя Иннокентия Епископа Иркутского Евгений Седунов в интервью Дому культуры села Селендума.
Жители Бурятии устроили праздник колокольного звона
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