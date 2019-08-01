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Жители Бурятии устроили праздник колокольного звона

Жители Бурятии устроили праздник колокольного звона
Общество,  Фото:соцсети
В православном приходе в Селендуме установили долгожданные колокола

28 июля в селе Селендума Селенгинского района Бурятии состоялся праздник колокольного звона. Неравнодушные жители поселения помогли установить колокола на колокольне православного прихода храма в честь святителя Иннокентия Епископа Иркутского.

На празднике колокольного звона собрались селендумцы со своими детьми, чтобы услышать долгожданный звон колоколов, который не раздавался здесь больше века. В честь установления колоколов сельчане накрыли праздничный стол под открытым небом.

- Событие сиё великое, потому что селендумская земля с 20-х годов прошлого века не слышала звона колоколов. Сегодня можно сказать, что родилась церковь, потому что звон колокольный он пробуждает не только небо, но и души человеческие и ангелов с неба низводит, поэтому конечно язык церкви – это колокол, - сказал священник православного прихода храма в честь святителя Иннокентия Епископа Иркутского Евгений Седунов в интервью Дому культуры села Селендума.  
церковь
 
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