Победу одержали братчане
С 27 по 28 июля в посёлке Бирит Балаганского района Иркутской области прошло первенство региона по пляжному футболу. В соревнованиях приняли участие 7 команд из городов Братска, Зимы, Саянска, Залари, Черемхово, а также Усольского и Нукутского районов.
По итогам состязаний первое место заняла команда из Братска «Пит стоп». Зиминцы оказались на втором месте, а на третьем спортсмены из Саянска.
Кроме того, зиминская сборная отличилась и в номинациях: лучшим бомбардиром стал Евгений Аксёнов, лучшим нападающим – Евгений Салиев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Зимы.
В Иркутской области состоялось первенство по пляжному футболу
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