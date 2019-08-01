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В Иркутской области состоялось первенство по пляжному футболу

В Иркутской области состоялось первенство по пляжному футболу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Зимы.
Победу одержали братчане

С 27 по 28 июля в посёлке Бирит Балаганского района Иркутской области прошло первенство региона по пляжному футболу. В соревнованиях приняли участие 7 команд из городов Братска, Зимы, Саянска, Залари, Черемхово, а также Усольского и Нукутского районов.

По итогам состязаний первое место заняла команда из Братска «Пит стоп». Зиминцы оказались на втором месте, а на третьем спортсмены из Саянска.

Кроме того, зиминская сборная отличилась и в номинациях: лучшим бомбардиром стал Евгений Аксёнов, лучшим нападающим – Евгений Салиев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Зимы.
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