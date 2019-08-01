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«Интернет с черепашьей скоростью»: жители Бурятии жалуются на медленный интернет от Мегафона

«Интернет с черепашьей скоростью»: жители Бурятии жалуются на медленный интернет от Мегафона
Общество,  Фото:pixabay.com
По словам абонентов, падение скорости интернета наблюдается и в других регионах России

Жители Бурятии жалуются на медленную скорость интернета от мобильного оператора Мегафон. По словам абонентов, такая ситуация длится уже несколько дней.

- «Упал» интернет, оператор Мегафон. Мобильный интернет с черепашьей скоростью. В колл-центр не дозвониться, а если дозвонишься говорят, что всё «окей» и массовых обращений нету. Такая ситуация третий день, - сообщил «Байкал-Daily» житель Бурятии.

Как оказалось, случай не единичный. Улан-удэнцы также обеспокоены низкой скоростью мобильного интернета.

«В последнее время скорость очень медленная, фотографии даже не загружаются. В колл-центр не обращалась, иногда бывают такие сбои, но потом проходят», «У меня сегодня вообще ничего не грузит, а так было нормально. Там вроде технические работы ведутся», «У моего товарища интернет тоже плохо работает», «У меня тоже тормозит интернет», - сообщили «Байкал-Daily» горожане.

Между тем некоторые абоненты не заметили никаких неполадок в работе оператора связи.

«У меня всё вообще нормально, у мужа тоже Мегафон, у него тоже всё отлично», «Интернет работает отлично, никаких сбоев не было», - поделились с «Байкал-Daily» абоненты Мегафон в Бурятии.

По словам абонентов, сбои в работе интернета наблюдались и в других регионах России.

«Москва, 4G со звёздочкой последнее время, инет медленный», «Как же вы задрали со своими скачками, обрывами связи, неполадками!!! Позавчера весь город Якутск был без связи, МТС, Билайн работали. Сегодня скорость упала в ноль!!!», написали пользователи других регионов России в официальной группе ПАО «Мегафон» в «ВКонтакте».

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая «пропала» связь от МТС. Тогда проблема была в соседних регионах. 
мобильный оператор связи
 
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