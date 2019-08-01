В Загустайском дацане «Дычен Рабжалинг» откроется Цогчен Дуган
В Бурятии в Загустайском дацане прошло заседание оргкомитета по открытию Цогчен Дугана и проведению национального культурно-спортивного праздника. В работе оргкомитета приняли участие Шэрээтэ лама Баясхалан Доржиев и ламы Загустайского дацана, администрация Селенгинского района во главе с первым замом Селенгинского района Светланой Бубеевой, главы сельских поселений района и прихожане Загустайского дацана.
В день открытия, 23 августа, пройдёт молебен Дашинима Равнай с участием Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева и лам дацанов Республики Бурятия. Время проведения Дашинима Равнай с 6:00 до 21:00 часа.
24 августа на территории Загустайского дацана состоится традиционный культурно-спортивный праздник. В программе праздника соревнования по национальной борьбе «Бухэ барилдаан», стрельба из национального лука, разбивание хребтовой кости «Сээр эбдэхэ» и конные скачки.
Сейчас на территории дацана продолжаются работы по завершению строительства Цогчен Дугана и благоустройству территории дацана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
В Бурятии проведут праздник, посвящённый открытию дугана
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