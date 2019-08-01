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В Забайкалье бездомный обворовал гостеприимную хозяйку

В Забайкалье бездомный обворовал гостеприимную хозяйку
Общество,  Фото:pixabay.com
После застолья мужчина прихватил с собой телефон

46-летняя читинка познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе. После застолья хозяйка уснула, а проснувшись обнаружила, что гостя нет. Вместе с ним пропал сотовый телефон «Хуавей» стоимостью 7 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, при этом она смогла описать его приметы и назвать имя.

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу и грабёж 32-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Украденный телефон он продал прохожему.

За кражу возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкальский край кража
 
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