В Забайкалье бездомный обворовал гостеприимную хозяйку

После застолья мужчина прихватил с собой телефон



46-летняя читинка познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе. После застолья хозяйка уснула, а проснувшись обнаружила, что гостя нет. Вместе с ним пропал сотовый телефон «Хуавей» стоимостью 7 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, при этом она смогла описать его приметы и назвать имя.



Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу и грабёж 32-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Украденный телефон он продал прохожему.



За кражу возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.