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В Улан-Удэ на 20 дней ограничили вход в лес

В Улан-Удэ на 20 дней ограничили вход в лес
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако сборщики дикоросов могут заниматься заготовками

Со 2 до 22 августа ограничен въезд и проход в леса Улан-Удэ. Исключения составляет въезд для проведения определённых видов работ в городских лесах и для мест отдыха на островах Комсомольский, Богородский, и на футбольном поле на Верхней Берёзовке.

- Распоряжением администрации Улан-Удэ в целях предотвращения возникновения природных пожаров вводится ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств, проведения определённых видов работ, за исключением работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами, работами по воспроизводству лесов и уходу за ними, а также лесозащитными работами, - сообщает управление по информационной политике.

Исключением станет сквозной проезд по дорогам общего пользования, к местам проведения общегородских массовых мероприятий, посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, здравниц, пеших патрульных групп для профилактики и предупреждения возникновения лесных пожаров.

Также исключение сделано для сборщиков дикоросов и лекарственных растений для собственных нужд на территории микрорайонов Верхняя Берёзовка и Аршан, и от 0 км. Спиртзаводского тракта до границы Тарбагатайского района. Также исключение сделано для излюбленных и разрешённых мест отдыха - остров Комсомольский, остров Богородский, Верхняя Березовка (футбольное поле).

В лесах запрещено разводить костры, проводить работы с использованием открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

Комитету городского хозяйства в период действия особого противопожарного режима в лесах необходимо ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, перекрыть несанкционированные въезды в лесной массив. Установить вдоль автомобильных дорог по границам территорий, на которых введено ограничение, предупредительные аншлаги с номерами телефонов, куда можно сообщить об увиденном лесном пожаре.

Администрациям Железнодорожного, Октябрьского, Советского, районов Улан-Удэ, комитету городского хозяйства нужно обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни, чтобы экстренно принять меры в случае возникновения лесных пожаров. Привести в надлежащее состояние источники наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить проезды к зданиям, сооружениям. Городскому управлению по чрезвычайным ситуациям поручено проводить круглосуточный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.
лес
 
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