В России работающие пенсионеры получат прибавку



Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнётся с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан. Она коснётся всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.



Августовский перерасчёт зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение в результате перерасчёта ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 руб.



Повышенную пенсию получат около 14 миллионов пенсионеров. На эти цели в бюджете фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.



- Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчёт связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями, - сообщают в пресс-службе Пенсионного фонда России.



Перерасчёт пенсионных накоплений предположительно коснётся полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тысяч получателей срочной выплаты и 73,4 тыс. получателей накопительной пенсии.



