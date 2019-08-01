Глава буддистов России проведёт обряд освящения 8 ступ на Алханае

В обряде освящения примут участие ламы и ширээтэ-ламы Буддийской традиционной Сангхи России



В Забайкальском крае на священной для будддистов горе Алханай состоится освящение восьми субурганов, посвящённых Будде Шакьямуни. Обряд проведёт глава буддистов России Дамба Аюшеев. Также пройдёт XV юбилейный открытый чемпионат и первенство края по бурятской борьбе «Большой приз Алханая-2019». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.



В обряде освящения примут участие ламы и ширээтэ-ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.



- Присутствие на освящении ступы способствует в достижении поставленных благих целей, устранении препятствий. Считается, что энергетика и сила ступы очень сильная и благоприятно воздействует на окружающую среду, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.



После освящения состоится концертная программа и XV юбилейный открытый чемпионат и первенство Забайкальского края по бурятской борьбе «Большой приз Алханая-2019». Общий призовой фонд составляет более 600 тысяч рублей.





