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Самосвалы из Бурятии устраняют последствия наводнения в Байкальске

Самосвалы из Бурятии устраняют последствия наводнения в Байкальске
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Пять грузовых автомобилей выехали в Иркутскую область

31 июля из Улан-Удэ в Байкальск отправилась колонна самосвалов для оказания помощи в устранении последствий наводнения в Иркутской области.

- По поручению главы республики Алексея Цыденова пять автосамосвалов выехали сегодня ночью в Байкальск и Слюдянский район. Техника, предоставленная подрядными организациями, будет задействована на ликвидации последствий паводка в Иркутской области, - сообщили в республиканском министерстве транспорта.

Дорожные ремонтники работают на подмытом участке федеральной трассы в Слюдянском районе. Пока по ней разрешено ездить только легковому транспорту, для грузовых автомобилей проезд закрыт, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области начала «вторая волна» паводка. В зону подтопления попали 6 районов соседнего региона. 
наводнение
 
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