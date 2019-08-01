Пять грузовых автомобилей выехали в Иркутскую область
31 июля из Улан-Удэ в Байкальск отправилась колонна самосвалов для оказания помощи в устранении последствий наводнения в Иркутской области.
- По поручению главы республики Алексея Цыденова пять автосамосвалов выехали сегодня ночью в Байкальск и Слюдянский район. Техника, предоставленная подрядными организациями, будет задействована на ликвидации последствий паводка в Иркутской области, - сообщили в республиканском министерстве транспорта.
Дорожные ремонтники работают на подмытом участке федеральной трассы в Слюдянском районе. Пока по ней разрешено ездить только легковому транспорту, для грузовых автомобилей проезд закрыт, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области начала «вторая волна» паводка. В зону подтопления попали 6 районов соседнего региона.
Самосвалы из Бурятии устраняют последствия наводнения в Байкальске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также глава государства дал указание до особого распоряжения сохранить группировку Вооружённых сил в Иркутской области
Пять грузовых автомобилей выехали в Иркутскую область
Медики не рекомендуют выходить на улицу без необходимости
Земляное полотно частично разрушилось
Машину продадут, если она не погасит задолженность
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём ливни
В столице Бурятии остановились участники автопробега «Париж-Пекин». ФОТО
Выплаты не будут производиться в случае договора найма с близкими родственниками
Визит прошёл в рамках традиционного обмена группами школьников между городами-побратимами
Главные мероприятия пройдут в Чите
Неделей ранее он занял второе место на чемпионате России
Они должны были пройти 10 августа
Свыше 100 парашютистов-десантников перегруппируют в зону обслуживания Северо-Байкальского района
С 3 по 11 августа маршрутки будут ездить в объезд ремонтных работ по улице Амагаева
Посетители «Православной Руси» смогут как обменяться опытом и информацией, так побеседовать с клириками на духовные темы