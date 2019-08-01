Воздух в Улан-Удэ признан опасным



«Постапокалиптический туман. Шишковка. Утренний Улан-Удэ, дальше своего носа ничего не видно!», «Радиус обзора снизился до нескольких метров», «Даже на улицу выходить страшно!», возмущаются горожане.



«А из нашего окна,

Дыма, лишь стена видна...» - некоторые уже сочиняют злободневные двустишья.



В пабликах разворачиваются полемики, улан-удэнцы бурно обсуждают проблему и призывают к действиям.









«Народ, нам, наверное, надо уже что-то делать? Как остановить эти пожары? Как обратить внимание правительства на это безобразие? Как достучаться до каждого, у кого поднимается рука на природу?» «Если бы всё так просто было, то и народ бы не сидел сложа руки, а лес горит в труднодоступных местах, куда нужно пробираться на специальной технике, вот как простому народу быть в этой ситуации?», интересуются горожане.







«А это ведь не просто дым… Всё это не исчезает в никуда. Отразятся эти пожары на нашей жизни очень серьёзно. Мало того, что дымом протравлены, так ещё и лесов-то не остаётся». «Народ, нам, наверное, надо уже что-то делать? Как остановить эти пожары? Как обратить внимание правительства на это безобразие? Как достучаться до каждого, у кого поднимается рука на природу?» «Если бы всё так просто было, то и народ бы не сидел сложа руки, а лес горит в труднодоступных местах, куда нужно пробираться на специальной технике, вот как простому народу быть в этой ситуации?», интересуются горожане.«А это ведь не просто дым… Всё это не исчезает в никуда. Отразятся эти пожары на нашей жизни очень серьёзно. Мало того, что дымом протравлены, так ещё и лесов-то не остаётся».









«А вы задумывались над тем, что нужно, чтобы потушить пожары такого масштаба? Что остаётся? Пожарная авиация? Пожарный Ил-76ТДП за раз может «оросить» полосу примерно 600 на 80 метров. То есть – полгектара за вылет. Возьмите калькулятор и посчитайте – сколько нужно вылетов, чтобы потушить хотя бы 10% горящей зоны, 200 000 гектар. 400 000 самолётов. Или 40 тысяч, если делать по 10 вылетов в день (что нереально). Самим не смешно? В России есть 40 тысяч пожарных самолётов? – рассуждают пользователи сети. «А вы задумывались над тем, что нужно, чтобы потушить пожары такого масштаба? Что остаётся? Пожарная авиация? Пожарный Ил-76ТДП за раз может «оросить» полосу примерно 600 на 80 метров. То есть – полгектара за вылет. Возьмите калькулятор и посчитайте – сколько нужно вылетов, чтобы потушить хотя бы 10% горящей зоны, 200 000 гектар. 400 000 самолётов. Или 40 тысяч, если делать по 10 вылетов в день (что нереально). Самим не смешно? В России есть 40 тысяч пожарных самолётов? – рассуждают пользователи сети.







Многие сравнили Улан-Удэ с фильмами «Сайлент Хилл» и «Мгла», а самих себя назвали «ёжиками в тумане».











Что делать?



Медики также дали рекомендации людям при задымлении:



- по возможности минимизировать время пребывания на улице;



- плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани;



- при использовании в закрытых помещениях вентиляторов и кондиционеров не допускайте переохлаждений;



- увлажняйте воздух в помещении простым способом - необходимо намочить полотенце (простынь и прочее) и повесить на дверь, менять каждые 2-4 часа, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений;



- при сильном задымлении использовать во время пребывания на открытом воздухе увлажнённые пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски;



- обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зелёный чай), детям младшего возраста следует давать обычную кипячёную воду, а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания;



- лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу;



- контактные линзы в «дымную» погоду лучше не носить, так как можно ухудшить состояние глаз;



- исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;



- отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение;



- по возможности, организовать орошение придомовой территории;



- не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами;



- навещать одиноко проживающих пожилых родственников и близких;



- если имеется возможность необходимо выехать из зон задымления в места, где отсутствует смог от пожаров.