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Воздух в Улан-Удэ признан опасным

Воздух в Улан-Удэ признан опасным
Общество, 
Медики не рекомендуют выходить на улицу без необходимости

Республиканский Роспотребнадзор опубликовал данные мониторинга качества атмосферного воздуха, который был проведён вчера. По состоянию на 31 июля в Улан-Удэ и в селе Заиграево отмечается превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам до 1, 11 ПДК (предельно-допустимая концентрация).

Исследования проводились в населённых пунктах Заиграевского, Закаменского, Кабанского, Селенгинского, Северобайкальского, Тункинского районов республики и в Улан-Удэ. Содержание остальных вредных примесей во всех исследованных образцах не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по диоксиду азота – 0,18 ПДК, диоксиду серы – 0,1 ПДК, оксиду углерода – 0,7 ПДК.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне житель Бурятии жаловались, «Дышать нечем». Задымление вызвано лесными пожарами в соседних регионах.

Жители Бурятии жалуются на смог и делятся фотографиями.

«Постапокалиптический туман. Шишковка. Утренний Улан-Удэ, дальше своего носа ничего не видно!», «Радиус обзора снизился до нескольких метров», «Даже на улицу выходить страшно!», возмущаются горожане.

«А из нашего окна,
Дыма, лишь стена видна...» - некоторые уже сочиняют злободневные двустишья.

В пабликах разворачиваются полемики, улан-удэнцы бурно обсуждают проблему и призывают к действиям.



«Народ, нам, наверное, надо уже что-то делать? Как остановить эти пожары? Как обратить внимание правительства на это безобразие? Как достучаться до каждого, у кого поднимается рука на природу?» «Если бы всё так просто было, то и народ бы не сидел сложа руки, а лес горит в труднодоступных местах, куда нужно пробираться на специальной технике, вот как простому народу быть в этой ситуации?», интересуются горожане.



«А это ведь не просто дым… Всё это не исчезает в никуда. Отразятся эти пожары на нашей жизни очень серьёзно. Мало того, что дымом протравлены, так ещё и лесов-то не остаётся».



«А вы задумывались над тем, что нужно, чтобы потушить пожары такого масштаба? Что остаётся? Пожарная авиация? Пожарный Ил-76ТДП за раз может «оросить» полосу примерно 600 на 80 метров. То есть – полгектара за вылет. Возьмите калькулятор и посчитайте – сколько нужно вылетов, чтобы потушить хотя бы 10% горящей зоны, 200 000 гектар. 400 000 самолётов. Или 40 тысяч, если делать по 10 вылетов в день (что нереально). Самим не смешно? В России есть 40 тысяч пожарных самолётов? – рассуждают пользователи сети.


Многие сравнили Улан-Удэ с фильмами «Сайлент Хилл» и «Мгла», а самих себя назвали «ёжиками в тумане».



Что делать?

Медики также дали рекомендации людям при задымлении: 

- по возможности минимизировать время пребывания на улице; 

- плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани; 

- при использовании в закрытых помещениях вентиляторов и кондиционеров не допускайте переохлаждений; 

- увлажняйте воздух в помещении простым способом - необходимо намочить полотенце (простынь и прочее) и повесить на дверь, менять каждые 2-4 часа, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений; 

- при сильном задымлении использовать во время пребывания на открытом воздухе увлажнённые пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски; 

- обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зелёный чай), детям младшего возраста следует давать обычную кипячёную воду, а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания; 

- лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу; 

- контактные линзы в «дымную» погоду лучше не носить, так как можно ухудшить состояние глаз; 

- исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода; 

- отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение; 

- по возможности, организовать орошение придомовой территории; 

- не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами; 

- навещать одиноко проживающих пожилых родственников и близких; 

- если имеется возможность необходимо выехать из зон задымления в места, где отсутствует смог от пожаров.
загрязнение воздуха
 
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