Земляное полотно частично разрушилось
Со вчерашнего вечера на автодороге Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ-Чита с км 257+710 (населённый пункт Мишиха) по км 278+000 (Бабушкин) в Кабанском районе Бурятии введено ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств массой свыше 12 тонн.
Причиной стало существенное ослабление несущей способности дороги и частичное разрушение земляного полотна в результате переувлажнения после прошедших продолжительных дождей и ливней.
- Дорожники выполняют комплекс восстановительных работ для обеспечения безопасного движения транспортных средств, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Информация о снятии ограничения будет предоставлена позднее.
Дорожники настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать правила дорожного движения.
При возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012) 22-07-24.
На трассе в Бурятии ограничили движение для большегрузов
Общество, Фото:
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