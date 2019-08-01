На трассе в Бурятии ограничили движение для большегрузов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Земляное полотно частично разрушилось



Со вчерашнего вечера на автодороге Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ-Чита с км 257+710 (населённый пункт Мишиха) по км 278+000 (Бабушкин) в Кабанском районе Бурятии введено ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств массой свыше 12 тонн.



Причиной стало существенное ослабление несущей способности дороги и частичное разрушение земляного полотна в результате переувлажнения после прошедших продолжительных дождей и ливней.



- Дорожники выполняют комплекс восстановительных работ для обеспечения безопасного движения транспортных средств, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Информация о снятии ограничения будет предоставлена позднее.



Дорожники настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать правила дорожного движения.



При возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012) 22-07-24.