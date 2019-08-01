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Улан-удэнка лишилась дорогого авто за долги по теплу

Улан-удэнка лишилась дорогого авто за долги по теплу
Общество,  Фото:Пресс-служба ПАО «ТГК-14»
Машину продадут, если она не погасит задолженность

Сотрудники ПАО «ТГК-14» вышли в рейд напомнить должникам о накопленной дебиторской задолженности. На этот раз на рабочем месте удалось застать злостную неплательщицу, занимающую руководящую должность в одной из крупнейших строительных компаний Улан-Удэ.

В счёт погашения задолженности, прибывший на место судебный пристав, произвёл арест дорогостоящего авто, принадлежащего должнице. Изъятое транспортное средство было опечатано и передано на ответственное хранение взыскателю.

- Чтобы вернуть арестованное имущество, улан-удэнке необходимо погасить всю имеющуюся задолженность в течение 10 дней. В противном случае, автомобиль выставят на торги, - отметил юрисконсульт юридического отдела филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» Мижит Дашанимаев.

Вырученные с продажи средства будут направлены на погашение задолженности. Сегодня в отношении собственника иномарки на исполнении в службе судебных приставов Бурятии находится 12 исполнительных производств о взыскании задолженности за тепло и горячее водоснабжение в пользу ПАО «ТГК-14». Общая сумма по всем исполнительным производствам превышает 720 тысяч рублей.



Отметим, что общий долг жителей Бурятии перед ПАО «ТГК-14» по состоянию на 1 июля превысил отметку в 600 миллионов рублей. По всем должникам ведётся постоянная работа по взысканию в правовом порядке. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, ТГК-14 призывает своевременно и в полном объёме оплачивать тепло и горячую воду вовремя.

Всегда быть в курсе ситуации по лицевому счету поможет мобильное приложение «ТГК-14». Фирменное мобильное приложение ПАО «ТГК-14» доступно для iPhone и смартфонов на операционной системе Android в сервисах Google Play и App Store. Телефоны технической поддержки – 8 (3022) 384-188 (Забайкальский край), 8 (3012) 290-840 (Бурятии). 
ТГК-14
 
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