В Улан-Удэ до +29

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём ливни



Утром при прояснении туманы. Ветер западный 4-9, местами 10-15 м/с. Температура днём 25-30, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём 27-29 тепла.



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