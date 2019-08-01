01 Августа

31 Июля

Популярное

В Улан-Удэ до +29

В Улан-Удэ до +29
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём ливни

Утром при прояснении туманы. Ветер западный 4-9, местами 10-15 м/с. Температура днём 25-30, местами 20-25 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём 27-29 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ приехали уникальные автомобили
В Улан-Удэ приехали уникальные автомобили
Общество, 31.07.2019
В столице Бурятии остановились участники автопробега «Париж-Пекин». ФОТО
Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области выплатят компенсацию за аренду жилья
Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области выплатят компенсацию за аренду жилья
Общество, 31.07.2019
Выплаты не будут производиться в случае договора найма с близкими родственниками
Иркутск посетила делегация школьников из Японии
Иркутск посетила делегация школьников из Японии
Общество, 31.07.2019
Визит прошёл в рамках традиционного обмена группами школьников между городами-побратимами
Ориентировщик из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
Ориентировщик из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
Общество, 31.07.2019
Неделей ранее он занял второе место на чемпионате России
Глава Бурятии о лесных пожарах: «Сейчас самая сложная обстановка на севере республики»
Глава Бурятии о лесных пожарах: «Сейчас самая сложная обстановка на севере республики»
Общество, 31.07.2019
Свыше 100 парашютистов-десантников перегруппируют в зону обслуживания Северо-Байкальского района
В Улан-Удэ изменится автобусный маршрут № 95
В Улан-Удэ изменится автобусный маршрут № 95
Общество, 31.07.2019
С 3 по 11 августа маршрутки будут ездить в объезд ремонтных работ по улице Амагаева
В Иркутске пройдёт церковно-общественная выставка-форум
В Иркутске пройдёт церковно-общественная выставка-форум
Общество, 31.07.2019
Посетители «Православной Руси» смогут как обменяться опытом и информацией, так побеседовать с клириками на духовные темы
В Улан-Удэ по улице Ключевской установят светофор
В Улан-Удэ по улице Ключевской установят светофор
Общество, 31.07.2019
Он появится на остановке «10 корпус ВСГУТУ»
В Улан-Удэ изменится схема движения по улице Бабушкина
В Улан-Удэ изменится схема движения по улице Бабушкина
Общество, 31.07.2019
На 4 дня будет закрыт участок дороги от улицы Терешковой до улицы Трубачеева
Стала известна причина крушения самолёта Ан-24 в Бурятии
Стала известна причина крушения самолёта Ан-24 в Бурятии
Общество, 31.07.2019
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчёт о крушении самолёта в Нижнеангарске  
В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы № 24
В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы № 24
Общество, 31.07.2019
На реконструкцию школы было выделено 34,8 млн
Дмитрий Певцов прилетел на Байкал для съёмок в фильме
Дмитрий Певцов прилетел на Байкал для съёмок в фильме
Общество, 31.07.2019
Короткометражка расскажет о судьбе смотрителя аэропорта
На Байкале шаманы призовут дожди на лесные пожары
На Байкале шаманы призовут дожди на лесные пожары
Общество, 31.07.2019
На Ольхоне соберутся около 100 шаманов из трёх регионов Сибири

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^