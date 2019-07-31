В Улан-Удэ приехали уникальные автомобили



В уникальном ретро-ралли - 30 машин участников и 4 машины сопровождения, и сегодня они после долгого и трудного пути остановились в столице Бурятии. У нас автолюбители из разных стран мира будут всего одну ночь: уже рано утром экипажи поедут покорять степи Монголии – через Кяхту.



Кроме 60 человек – экипажей автолюбителей, в команде 9 человек сопровождения – механики, доктора и т.д. Это и неудивительно: Париж – Пекин - протяжённый, сложный маршрут, даже для современного автомобиля.



Участники ралли прошли уже все регионы России по Транссибирской магистрали, по пути, свернув с дороги на север, заезжали в Тобольск, Томск.



- Впечатления у наших гостей, можно сказать, удивительные. Все участники довольны и в немалой степени ошеломлены, - рассказывает Алдар, сопровождающий автопробега «Париж-Пекин». - То, что они видят в своих новостях и что они увидели своими глазами, как люди живут – это совсем другая картинка о России, это совершенно противоположные впечатления.

В дороге, к сожалению, не обошлось без поломок. Например, у «Кадиллака» 1941 года в Перми сломался карданный вал. Все уж подумали, что машина не сможет продолжить путешествие. Лишь благодаря русским умельцам-механикам, сумевшим приспособить «неродной» кардан от «Митсубиси Паджеро», машина поехала.



Все автомобили – уникальны, каждый можно смело назвать раритетом: стоимость некоторых «просто зашкаливает». Что примечательно, все авто – частные, большинство коллекционные, но при этом они все на ходу.



















- От России и Бурятии у нас самые восторженные впечатления, - поделился с «Байкал-Daily» Бернар, участник ралли из Швейцарии. - У вас очень хорошие люди (улыбается). Но сейчас у вас большой смог, как нам сказали, от дыма лесных пожаров в Сибири, потому немного трудно дышать. Пора сказать Путину: «Остановите огонь!», чтобы его не стало больше. Что касается ралли, каждая из наших машин работает очень хорошо. Мы стартовали в Швейцарии и уже пересекли многие страны – позади Франция, Германия, Польша, Литва, Россия, завтра Монголия и - Китай.



Отметим, пробег на старинных автомобилях проходит раз в два года, организатор – французская фирма «Voyage Atypique». Протяжённость маршрута - более 14000 км. Самый сложный промежуток впереди - это Монголия.















Отметим, участники этого мероприятия не только смелые, но и не бедные люди: один организационный взнос составляет 40 000 фунтов стерлингов (около 3,3 млн. руб.), помимо этого, участники самостоятельно оплачивают питание, проживание, заправки и ремонты своих авто и т.д.

