31 Июля

30 Июля

Популярное

В Улан-Удэ приехали уникальные автомобили

В Улан-Удэ приехали уникальные автомобили
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии остановились участники автопробега «Париж-Пекин». ФОТО

В уникальном ретро-ралли - 30 машин участников и 4 машины сопровождения, и сегодня они после долгого и трудного пути остановились в столице Бурятии. У нас автолюбители из разных стран мира будут всего одну ночь: уже рано утром экипажи поедут покорять степи Монголии – через Кяхту.

Кроме 60 человек – экипажей автолюбителей, в команде 9 человек сопровождения – механики, доктора и т.д. Это и неудивительно: Париж – Пекин - протяжённый, сложный маршрут, даже для современного автомобиля. 

Участники ралли прошли уже все регионы России по Транссибирской магистрали, по пути, свернув с дороги на север, заезжали в Тобольск, Томск. 

- Впечатления у наших гостей, можно сказать, удивительные. Все участники довольны и в немалой степени ошеломлены, - рассказывает Алдар, сопровождающий автопробега «Париж-Пекин». - То, что они видят в своих новостях и что они увидели своими глазами, как люди живут – это совсем другая картинка о России, это совершенно противоположные впечатления.
В дороге, к сожалению, не обошлось без поломок. Например, у «Кадиллака» 1941 года в Перми сломался карданный вал. Все уж подумали, что машина не сможет продолжить путешествие. Лишь благодаря русским умельцам-механикам, сумевшим приспособить «неродной» кардан от «Митсубиси Паджеро», машина поехала. 
 
Все автомобили – уникальны, каждый можно смело назвать раритетом: стоимость некоторых «просто зашкаливает». Что примечательно, все авто – частные, большинство коллекционные, но при этом они все на ходу. 





- От России и Бурятии у нас самые восторженные впечатления, - поделился с «Байкал-Daily» Бернар, участник ралли из Швейцарии. - У вас очень хорошие люди (улыбается). Но сейчас у вас большой смог, как нам сказали, от дыма лесных пожаров в Сибири, потому немного трудно дышать. Пора сказать Путину: «Остановите огонь!», чтобы его не стало больше. Что касается ралли, каждая из наших машин работает очень хорошо. Мы стартовали в Швейцарии и уже пересекли многие страны – позади Франция, Германия, Польша, Литва, Россия, завтра Монголия и - Китай. 
 
Отметим, пробег на старинных автомобилях проходит раз в два года, организатор – французская фирма «Voyage Atypique». Протяжённость маршрута - более 14000 км. Самый сложный промежуток впереди - это Монголия. 




Отметим, участники этого мероприятия не только смелые, но и не бедные люди: один организационный взнос составляет 40 000 фунтов стерлингов (около 3,3 млн. руб.), помимо этого, участники самостоятельно оплачивают питание, проживание, заправки и ремонты своих авто и т.д.  
автопробег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области выплатят компенсацию за аренду жилья
Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области выплатят компенсацию за аренду жилья
Общество, 31.07.2019
Выплаты не будут производиться в случае договора найма с близкими родственниками
Иркутск посетила делегация школьников из Японии
Иркутск посетила делегация школьников из Японии
Общество, 31.07.2019
Визит прошёл в рамках традиционного обмена группами школьников между городами-побратимами
Ориентировщик из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
Ориентировщик из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
Общество, 31.07.2019
Неделей ранее он занял второе место на чемпионате России
Глава Бурятии о лесных пожарах: «Сейчас самая сложная обстановка на севере республики»
Глава Бурятии о лесных пожарах: «Сейчас самая сложная обстановка на севере республики»
Общество, 31.07.2019
Свыше 100 парашютистов-десантников перегруппируют в зону обслуживания Северо-Байкальского района
В Улан-Удэ изменится автобусный маршрут № 95
В Улан-Удэ изменится автобусный маршрут № 95
Общество, 31.07.2019
С 3 по 11 августа маршрутки будут ездить в объезд ремонтных работ по улице Амагаева
В Иркутске пройдёт церковно-общественная выставка-форум
В Иркутске пройдёт церковно-общественная выставка-форум
Общество, 31.07.2019
Посетители «Православной Руси» смогут как обменяться опытом и информацией, так побеседовать с клириками на духовные темы
В Улан-Удэ по улице Ключевской установят светофор
В Улан-Удэ по улице Ключевской установят светофор
Общество, 31.07.2019
Он появится на остановке «10 корпус ВСГУТУ»
В Улан-Удэ изменится схема движения по улице Бабушкина
В Улан-Удэ изменится схема движения по улице Бабушкина
Общество, 31.07.2019
На 4 дня будет закрыт участок дороги от улицы Терешковой до улицы Трубачеева
Стала известна причина крушения самолёта Ан-24 в Бурятии
Стала известна причина крушения самолёта Ан-24 в Бурятии
Общество, 31.07.2019
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчёт о крушении самолёта в Нижнеангарске  
В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы № 24
В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы № 24
Общество, 31.07.2019
На реконструкцию школы было выделено 34,8 млн
Дмитрий Певцов прилетел на Байкал для съёмок в фильме
Дмитрий Певцов прилетел на Байкал для съёмок в фильме
Общество, 31.07.2019
Короткометражка расскажет о судьбе смотрителя аэропорта
На Байкале шаманы призовут дожди на лесные пожары
На Байкале шаманы призовут дожди на лесные пожары
Общество, 31.07.2019
На Ольхоне соберутся около 100 шаманов из трёх регионов Сибири
В Бурятии выбирали «юного стража закона»
В Бурятии выбирали «юного стража закона»
Общество, 31.07.2019
В УФСИН прошла детская спортивно-правовая патриотическая игра

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^