Иркутск посетила делегация школьников из Японии

Визит прошёл в рамках традиционного обмена группами школьников между городами-побратимами





В рамках традиционного обмена Иркутск посетили делегация из японского города Канадзавы. Сегодня в администрации города состоялась официальная встреча со школьниками, а также с директором департамента здравоохранения города Канадзавы Нишикава Казуаки, врачом муниципальной больницы Сейк Такуя, учителями начальных школ «Огидаи» и «Мидори».

В ходе встречи гостям рассказали об истории и современных достижениях Иркутска, важности побратимских отношений между городами.- Сегодня побратимами и партнёрами города Иркутска являются 15 городов и регионов мира. Канадзава – наш один из старейших городов-побратимов. Мы высоко ценим сотрудничество с японским городом. В центре Иркутска на протяжении уже многих лет существует улица, названная в честь города-побратима, на ней расположен памятник, посвящённый дружбе между Россией и Японией. А также знак города Канадзава – фонарь «Котодзиторо», установленный в дни празднования 30-летия побратимских отношений , – отметила начальник отдела развития общего образования департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Нина Введенская.Для школьников из Канадзавы в Иркутске была составлена обширная культурная программа. Они посетили музей истории города, дом ремёсел, детскую железную дорогу, детские площадки, среднюю общеобразовательную школу №19, прогулялись по островам Юность и Конный.Побратимские отношения Иркутска и города Канадзава установлены с 1967 года. Сотрудничество охватывает все сферы деятельности, такие как образование, медицина, спорт, культура. На регулярной основе с 1994 года осуществляется обмен группами школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.