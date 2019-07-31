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Забайкалье отметит День железнодорожника забегами и концертами

Забайкалье отметит День железнодорожника забегами и концертами
Общество,  Фото:pixabay.com
Главные мероприятия пройдут в Чите 3 августа в Чите состоится спортивно-музыкальный фестиваль «Достигая цели!». Железнодорожники впервые встретят свой праздник в новом расширенном формате на центральной площади столицы края. Для гостей мероприятия подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов читинского дворца культуры железнодорожников. На территории площади будут открыты для свободного доступа 15 спортивных и 9 развлекательно-игровых площадок и аттракционов с розыгрышем призов для детей и взрослых. В зоне фудкорта будут действовать точки питания с шашлыками, сладкой ватой, яблоками в карамели и другими угощениями. Главным событием празднования станет благотворительный забег. Собранные средства поступят в благотворительный фонд и будут направлены на лечение двухлетнего забайкальца Кирилла Жеребцова. У мальчика с рождения отсутствуют оба слуховых прохода и деформированы ушные раковины. Для того чтобы ребёнок смог слышать, ему необходимо провести высокотехнологичную дорогостоящую операцию. Церемония открытия забега состоится 3 августа в 10:00 часов на площади имени Ленина. Старты пройдут на двух дистанциях: 500 метров (для детей в возрасте 6-13 лет) и 1520 метров (для всех за исключением детей младше 13 лет). Все участники забега получат памятные медали, а победителям и призёрам вручат награды руководства Забайкальской железной дороги. 4 августа праздничные мероприятия продолжатся в саду «Коллективный труд» Железнодорожного района города Читы. Здесь будут организованы игровые и концертно-развлекательные программы. Всего на Забайкальской магистрали пройдёт более 50 праздничных мероприятий в честь Дня железнодорожника на станциях Хилок, Борзя, Могоча, Амазар, Уруша и Чернышевск-Забайкальский. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
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