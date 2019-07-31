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Ориентировщик из Бурятии выиграл всероссийские соревнования

Ориентировщик из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
Общество,  Фото:группа «Первенство России по ориентированию За Байкалом»
Неделей ранее он занял второе место на чемпионате России

С 26 по 30 июля в Бурятии прошли первенство России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «За Байкалом». Во всероссийских соревнованиях для элитных спортсменов от 21 года до 45 лет победу одержал уроженец Гусиноозёрска Дмитрий Патрин.

В дисциплине «Кросс-лонг-общий старт» он быстрее всех преодолел дистанцию 12,5 километров за 1 час 8 минут 13 секунд. Второе и третье место заняли представители Белгородской и Ленинградской областей.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Чите Дмитрий Патрин стал серебрянным призёром чемпионата России по спортивному ориентированию «За Байкалом – 2019». Это первая медаль республики на соревнованиях такого уровня.
спорт спортивное ориентирование всероссийские соревнования Первенство России Бурятия Гусиноозерск
 
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