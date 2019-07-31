В Иркутской области «губернаторские» скачки отменены из-за паводка

Ежегодные состязания должны были пройти 10 августа на базе конноспортивного комплекса «Черёмушки», расположенного в Иркутском районе. Традиционно в заездах участвуют лошади рысистых и верховых пород, а также иноходцы. Владельцы победителей награждаются денежной премией и ценными призами.

В Иркутской области отменены конные соревнования на призы губернатора региона. Причиной отмены стал режим чрезвычайной ситуации, связанный с паводком.

Они должны были пройти 10 августа

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