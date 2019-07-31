Глава Бурятии о лесных пожарах: «Сейчас самая сложная обстановка на севере республики»

Свыше 100 парашютистов-десантников перегруппируют в зону обслуживания Северо-Байкальского района
Самая сложная обстановка с лесными пожарами сложилась на севере республики, в основном в труднодоступной местности. Применение тяжёлой техники невозможно, лесные пожары тушатся вручную, принято решение о перегруппировке, свыше 100 парашютистов-десантников переводятся из других районов в зону обслуживания Северобайкальского района.
- Все пожары находятся на контроле. Ежедневно, включая выходные и праздничные дни, мы проводим заседания оперативного штаба по тушению лесных пожаров. Мы принимаем меры по передислокации сил и средств, - отметил глава региона Алексей Цыденов.
Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 30 июля заявил, что в нынешних условиях «нельзя допустить разрастания огня до границ населённых пунктов». Он поручил губернаторам взять под контроль ситуацию с пожарами.
- В этом году погодные условия очень сложные. Продолжительное время не было осадков. Сейчас самая сложная обстановка на севере республики. На территории Северобайкальского района принимаются активные меры по тушению трёх лесных пожаров, действующих в зоне авиапатрулирования. Пожары все находятся в труднодоступной местности. По ним применение тяжёлой техники невозможно. Люди работают вручную - окапывают и ликвидируют пожары. На сегодня там работает заместитель начальника Забайкальской базы авиационной охраны лесов, свыше 100 парашютистов-десантников мы перегруппируем в зону обслуживания Северобайкальского района, - отметил глава Бурятии.
«Затраты по тушению лесных пожаров в Северобайкальском, Муйском районах значительно превышают затраты по тушению лесных пожаров в том же Заиграевском или Тарбагатайском районе - в среднем, в 10 раз. Поэтому приняли следующее решение: уже второй год мы наращиваем группировку на севере, потому что там использовать и задействовать лесопользователей, согласно сводному плану, невозможно», сообщил зампред правительства республики по безопасности Пётр Мордовской.
- Среди тех пожаров, которые мы сейчас тушим, нет ни одного лесного пожара, возникшего по вине местного населения, все лесные пожары возникли в результате гроз, - добавил Пётр Мордовской.
Лесные пожары Бурятии на сегодняшний день составляют 5% от количества и 1% от площади действующих лесных пожаров на всей территории России.
- В республике действуют 25 лесных пожаров на площади 41,9 тыс га в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском районах. Из них четыре лесных пожара тушат, ещё 20 термоточек находится в зоне космомониторинга на общей площади около 41,3 тыс га. На территории Забайкальского национального парка действует один лесной пожар. Оперативность тушения лесных пожаров на сегодняшний день составляет 89,5%. В прошлом году она составляла 87%, - отметили в пресс-службе правительства региона.
Глава Бурятии о лесных пожарах: «Сейчас самая сложная обстановка на севере республики»
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