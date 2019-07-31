В Улан-Удэ изменится автобусный маршрут № 95

По изменённому маршруту автобус будет ездить с 3 по 11 августа. Объезд закрытого для движения участка по улице Амагаева будет осуществляться по улице Дундича – улице Жуковского – улице Дзержинского в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.





В Улан-Удэ временно будет изменена схема движения автобусов маршрута № 95. Причиной послужило проведение ремонтных работ по улице Амагаева на участке дороги от дома №13 до дома № 19.