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В Улан-Удэ изменится автобусный маршрут № 95

В Улан-Удэ изменится автобусный маршрут № 95
Общество, 
С 3 по 11 августа маршрутки будут ездить в объезд ремонтных работ по улице Амагаева

В Улан-Удэ временно будет изменена схема движения автобусов маршрута № 95. Причиной послужило проведение ремонтных работ по улице Амагаева на участке дороги от дома №13 до дома № 19.

По изменённому маршруту автобус будет ездить с 3 по 11 августа. Объезд закрытого для движения участка по улице Амагаева будет осуществляться по улице Дундича – улице Жуковского – улице Дзержинского в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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