В Иркутске пройдёт церковно-общественная выставка-форум

Посетители «Православной Руси» смогут как обменяться опытом и информацией, так побеседовать с клириками на духовные темы





С 29 августа по 4 сентября по благословению Митрополита Иркутского и Ангарского Вадима в иркутском «Сибэкспоцентре» пройдёт IX церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь». Экспозиция вновь объединит более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира: это монастыри, храмы, издательства, мастерские, а также светские организации, связанные своей деятельностью с Русской Православной Церковью.На выставке будет представлено многоплановое служение Иркутской митрополии, десятков епархий, храмов и монастырей. Выставка предоставит не только возможность познакомиться с православным искусством, литературой, бытом, но и приобрести товары, привезённые экспонентами: церковная утварь, книги, иконы, художественные изделия, облачения и светская одежда, керамика, записи лекций, фильмов, духовной и классической музыки, сувениры и монастырские рукоделия, а также мёд, лекарственные травы, традиционные русские сладости.Для поклонения верующих на выставку-форум будет принесен ковчег с частицей мощей Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, великого Чудотворца, чей авторитет непоколебим среди православных. Вместе с тем святитель Спиридон считается одним из самых открытых к общению святых: многие столетия верующие люди обращаются к Чудотворцу с просьбами об исцелении и достатке, и сердечная молитва никогда не остается без отклика.Впервые в этом году совместно с ежегодной выставкой-форумом «Православная Русь» в Иркутске пройдут мероприятия проекта «Радость слова», реализуемого по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательским советом Русской Православной Церкви в партнёрстве с Ассоциацией «Православная книга». Ядром выставки-форума «Радость слова» является книжная экспозиция, на которой будет представлен широкий ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. В рамках совместной духовно-просветительской программы форумов «Радость слова» и «Православная Русь» состоятся конференции, презентации книг, тематические выступления священников и писателей, артистов и творческих коллективов.Выставка-форум позволит не только завязать полезные деловые связи, обменяться опытом и информацией. Для многих она станет местом духовного общения. На стендах монастырей насельники расскажут о святынях и подвижниках своих родных мест. Большой отклик ежегодно вызывает акция «Задайте вопрос священнику». Посетители смогут побеседовать с клириками Иркутских храмов, задать волнующие вопросы и получить совет.«Православная Русь» – крупное событие общественной жизни, призванное объединить усилия государства, Русской Православной Церкви и общества по сохранению духовных традиций народа, нравственно-патриотическому воспитанию и консолидации общества. Выставка является одним из самых посещаемых культурных мероприятий Иркутска: за годы проведения её посетили более 300 тысяч гостей. Мероприятие организовано выставочным объединением «Рестэк» и Иркутской митрополией при поддержке правительства области и администрации города. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора области и правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям.