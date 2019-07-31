Он появится на остановке «10 корпус ВСГУТУ»
В Улан-Удэ на остановке общественного транспорта «10 корпус ВСГУТУ» с двух сторон оживлённой магистрали установят пешеходно-транспортный светофорный объект. Строительство будет выполнено в комплексе с ограждением, пандусом для маломобильных категорий граждан и светофором с фазой для пешеходов.
- Учитывая большой транспортный поток, даже в вечернее и ночное время, также на данном участке будет выполнено дополнительное освещение пешеходного перехода, – сообщили в МБУ «Горсвет».
По информации пресс-службы администрации города Улан-Удэ, ещё в этом году новые светофоры будут или были установлены на перекрёстках улицы Мокрова и улицы Жердева (ТД «Абсолют»), улицы Ленина и улицы Советская, улицы Терешковой (остановка «Лицей»).
В Улан-Удэ по улице Ключевской установят светофор
Общество, Фото:
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