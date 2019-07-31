В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы № 24









- На время ремонта образовательный процесс учеников школы № 24 будет производиться в здании средней школы № 5, расположенной по адресу ул. Бонивура, 40. Проведение учебных занятий для 345 обучающихся 15 классов будет производиться в 2 смены. Для обеспечения контроля за безопасностью и здоровьем детей в пути следования к месту обучения и после окончания занятий будет организован подвоз всех обучающихся, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Здание школы № 24 1966 года постройки. До 2016 года оно находилось в ведомстве министерства обороны, после его передали в оперативное управление комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Капитальный ремонт помещения за это время ни разу не производился.

- На время ремонта образовательный процесс учеников школы № 24 будет производиться в здании средней школы № 5, расположенной по адресу ул. Бонивура, 40. Проведение учебных занятий для 345 обучающихся 15 классов будет производиться в 2 смены. Для обеспечения контроля за безопасностью и здоровьем детей в пути следования к месту обучения и после окончания занятий будет организован подвоз всех обучающихся, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.Здание школы № 24 1966 года постройки. До 2016 года оно находилось в ведомстве министерства обороны, после его передали в оперативное управление комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Капитальный ремонт помещения за это время ни разу не производился.

К ремонтным работам подрядчик приступил 18 июля. Сейчас на месте производятся демонтажные работы.На реконструкцию школы из федерального и республиканского бюджета в рамках программы развития Дальнего Востока было выделено 34,8 млн рублей. На эту сумму в здании отремонтируют кровлю, утеплят наружные стены, произведут облицовку фасада, заменят инженерные сети, систему отопления и вентиляции, а также окна, двери и напольные покрытия. Кроме того, учреждение оснастят технологическим оборудованием. Основную часть ремонта планируют завершить за лето. Общий срок выполнения работ, согласно документации, до 31 октября 2019 года.