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В Улан-Удэ изменится схема движения по улице Бабушкина

В Улан-Удэ изменится схема движения по улице Бабушкина
Общество, 
На 4 дня будет закрыт участок дороги от улицы Терешковой до улицы Трубачеева

В Улан-Удэ временно изменится схема движения автобусных маршрутов в связи с проведением ремонтных работ на проезжей части автодороги по улице Бабушкина в направлении центра города. Будет закрыт для проезда участок дороги от улицы Терешковой до улицы Трубачеева с 20:00 1 августа по 4 августа.

Объезд закрытых для движения двух полос проезжей части дороги по улице Бабушкина в направлении центра города от улицы Терешковой до улицы Трубачеева, будет осуществляться через полосу, предназначенную для встречного движения, по улице Бабушкина от улицы Терешковой до улицы Трубачеева – далее по утвержденной схеме.

Посадка и высадка пассажиров на остановке «улица Геологическая» в направлении центра будет запрещена. Об этом сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ.

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