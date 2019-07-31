В Улан-Удэ изменится схема движения по улице Бабушкина

Посадка и высадка пассажиров на остановке «улица Геологическая» в направлении центра будет запрещена. Об этом сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ.





В Улан-Удэ временно изменится схема движения автобусных маршрутов в связи с проведением ремонтных работ на проезжей части автодороги по улице Бабушкина в направлении центра города. Будет закрыт для проезда участок дороги от улицы Терешковой до улицы Трубачеева с 20:00 1 августа по 4 августа.Объезд закрытых для движения двух полос проезжей части дороги по улице Бабушкина в направлении центра города от улицы Терешковой до улицы Трубачеева, будет осуществляться через полосу, предназначенную для встречного движения, по улице Бабушкина от улицы Терешковой до улицы Трубачеева – далее по утвержденной схеме.