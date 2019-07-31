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Дмитрий Певцов прилетел на Байкал для съёмок в фильме

Дмитрий Певцов прилетел на Байкал для съёмок в фильме
Общество, 
Короткометражка расскажет о судьбе смотрителя аэропорта

30 июля актер Дмитрий Певцов прилетел в Иркутскую область для участия в съемках фильма о Байкале. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. В одном из видео Певцов показывает самолет АН-2, на котором его и съемочную группу доставили на Байкал. Также именно этот самолёт станет реквизитом для фильма. 

- Ребята, вон там Байкал, его не видно за туманом, - говорит актер в видео.


В комментариях под постом подписчики начали задавать вопросы про пожары в Сибири и дым. 

«Это не туман, это дым, леса горят!», «У меня вопрос, видели ли вы как горит тайга?», «Ждала, когда Дмитрий про Сибирь что-то скажет...» - пишут пользователи. 

Певцов ответил на один из вопросов, что именно на Байкале ничего не горит, здесь трое суток лил дождь.

Как сообщал «Байкал-Daily», на Байкале пройдут съёмки короткометражки, в которой снимется известный российский актёр Дмитрий Певцов. Снимет фильм «Кинокомпания Юрия Яшникова». 

- Короткометражный игровой фильм «Даю посадку» режиссёра Анастасии Зверьковой рассказывает историю о судьбе смотрителя аэропорта. Главные роли исполнят Дмитрий Певцов и Татьяна Скороходова. Работа над фильмом в самом разгаре, до первого съёмочного этапа остались считанные дни, - сообщил генеральный продюсер компании Юрий Яшников. 

Справка: 

Дмитрий Певцов снимался в различных сериалах, фильмах («По прозвищу «Зверь», «Прогулка по эшафоту», «Остановка по требованию», «Турецкий гамбит» и т.д.).
Родился актёр 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера по пятиборью и спортивного врача.
В 1985 году окончил актёрский факультет РАТИ (ГИТИС), курс И.И.Судаковой и Л.Н.Князевой.
Работал в Театре на Таганке. С 1991 года - актёр театра Ленком.
Принял участие в записи диска «Поют актёры Ленкома» (композитор Николай Парфенюк) и рок-оперы Павла Смеяна «Слово и дело».
В 2002 году был ведущим реалити шоу «Последний герой – 2».
В 2004 году записан сольный альбом «Лунная дорога».
Весной 2009 года в дуэте с певицей Зарой принял участие в телепроекте «Две звезды», где занял второе место.
С 2001 года принимал участие в кольцевых автогонках кубка Volkswagen Polo (Команда Спорт-Гараж).
Заслуженный артист РФ (1995), народный артист РФ (15.01.2001).

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