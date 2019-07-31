Дмитрий Певцов прилетел на Байкал для съёмок в фильме



30 июля актер Дмитрий Певцов прилетел в Иркутскую область для участия в съемках фильма о Байкале. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. В одном из видео Певцов показывает самолет АН-2, на котором его и съемочную группу доставили на Байкал. Также именно этот самолёт станет реквизитом для фильма.



- Ребята, вон там Байкал, его не видно за туманом, - говорит актер в видео.







В комментариях под постом подписчики начали задавать вопросы про пожары в Сибири и дым.



«Это не туман, это дым, леса горят!», «У меня вопрос, видели ли вы как горит тайга?», «Ждала, когда Дмитрий про Сибирь что-то скажет...» - пишут пользователи.



Певцов ответил на один из вопросов, что именно на Байкале ничего не горит, здесь трое суток лил дождь.



Как сообщал «Байкал-Daily», на Байкале Как сообщал «Байкал-Daily», на Байкале пройдут съёмки короткометражки, в которой снимется известный российский актёр Дмитрий Певцов. Снимет фильм «Кинокомпания Юрия Яшникова».



- Короткометражный игровой фильм «Даю посадку» режиссёра Анастасии Зверьковой рассказывает историю о судьбе смотрителя аэропорта. Главные роли исполнят Дмитрий Певцов и Татьяна Скороходова. Работа над фильмом в самом разгаре, до первого съёмочного этапа остались считанные дни, - сообщил генеральный продюсер компании Юрий Яшников.



Справка:



Дмитрий Певцов снимался в различных сериалах, фильмах («По прозвищу «Зверь», «Прогулка по эшафоту», «Остановка по требованию», «Турецкий гамбит» и т.д.).

Родился актёр 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера по пятиборью и спортивного врача.

В 1985 году окончил актёрский факультет РАТИ (ГИТИС), курс И.И.Судаковой и Л.Н.Князевой.

Работал в Театре на Таганке. С 1991 года - актёр театра Ленком.

Принял участие в записи диска «Поют актёры Ленкома» (композитор Николай Парфенюк) и рок-оперы Павла Смеяна «Слово и дело».

В 2002 году был ведущим реалити шоу «Последний герой – 2».

В 2004 году записан сольный альбом «Лунная дорога».

Весной 2009 года в дуэте с певицей Зарой принял участие в телепроекте «Две звезды», где занял второе место.

С 2001 года принимал участие в кольцевых автогонках кубка Volkswagen Polo (Команда Спорт-Гараж).

Заслуженный артист РФ (1995), народный артист РФ (15.01.2001).



