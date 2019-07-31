31 Июля

30 Июля

Популярное

В Бурятии проводится акция по безопасности на воде

Общество, 
Её цель – предотвращение происшествий на водных объектах

С 24 июля по 20 августа на территории Бурятии проходит всероссийская акция по обеспечению безопасности людей на воде в летний период. Решение о её проведении было принято руководством МЧС России.

В республике в профилактических рейдах задействованы все спасательные ведомства региона, а также активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и органы местного самоуправления.

- Цель акции – активизация усилий не только специалистов МЧС России, но и представителей правоохранительных органов, местного самоуправления, общественности и добровольцев, направленных на снижение риска возникновения происшествий на водных объектах, пропагандистская работа среди различных групп населения, особенно среди детей и молодёжи в летние каникулы, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам в Республике Бурятия Николая Зайцев.

Только за прошедшую неделю тремя межведомственными патрульными группами проведено 16 патрулирований, 33 подворовых обхода, 241профилактических бесед с населением и 13 занятий в детских лагерях, распространено 95 памяток о правилах безопасного поведения на воде. При проведении рейдов и патрулирований составлено 27 протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
акция МЧС безопасность на воде Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сняли мультфильм о лесных пожарах
В Бурятии сняли мультфильм о лесных пожарах
Общество, 31.07.2019
Мультипликационный фильм сопровождается стихотворением
В Бурятии проводится акция по безопасности на воде
В Бурятии проводится акция по безопасности на воде
Общество, 31.07.2019
Её цель – предотвращение происшествий на водных объектах
Леонардо Ди Каприо отреагировал на лесные пожары в Сибири
Леонардо Ди Каприо отреагировал на лесные пожары в Сибири
Общество, 31.07.2019
Голливудский актёр поделился информацией о пожарах в Гренландии, Сибири и на Аляске в соцсети  
В Улан-Удэ завтра откроют проезд по Трубачеева
В Улан-Удэ завтра откроют проезд по Трубачеева
Общество, 31.07.2019
Движение по улице будет открыто утром. ФОТО
В Забайкалье танкисты из Бурятии провели боевые стрельбы
В Забайкалье танкисты из Бурятии провели боевые стрельбы
Общество, 31.07.2019
Военнослужащие отрабатывали стрельбы с ходу, с места, с остановками, из укрытий и с совершением манёвра
Пауэрлифтёр из Бурятии стала мастером спорта международного класса
Пауэрлифтёр из Бурятии стала мастером спорта международного класса
Общество, 31.07.2019
Многократной чемпионке республики Ольге Гатаулиной звание было присвоено в конце июля
В Бурятии задержан экс-глава Иволгинского района
В Бурятии задержан экс-глава Иволгинского района
Общество, 31.07.2019
Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий
Российские звёзды призывают чиновников потушить лесные пожары в Сибири
Российские звёзды призывают чиновников потушить лесные пожары в Сибири
Общество, 31.07.2019
Они сочиняют стихи, просят жителей страны подписывать петицию за введение режима ЧС на всей территории Сибири
«Дышать нечем»: Жители Бурятии жалуются на смог от лесных пожаров
«Дышать нечем»: Жители Бурятии жалуются на смог от лесных пожаров
Общество, 31.07.2019
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии
На автодороге «Байкал» сняли ограничение движения для большегрузов
На автодороге «Байкал» сняли ограничение движения для большегрузов
Общество, 31.07.2019
Несмотря на снятие ограничения, участников дорожного движения просят быть осторожными и бдительными
День ВДВ в Чите отметят лазерным сражением и вечером песни
День ВДВ в Чите отметят лазерным сражением и вечером песни
Общество, 31.07.2019
Однако горожанам запретят купаться в фонтане
Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири
Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири
Общество, 31.07.2019
Он поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину отправиться в Сибирь, чтобы на месте проконтролировать ситуацию
В Байкальске и Слюдянке проводятся работы по ликвидации последствий ЧС
В Байкальске и Слюдянке проводятся работы по ликвидации последствий ЧС
Общество, 31.07.2019
Для устранения последствий подтопления мобилизована вся необходимая техника
В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём
В Улан-Удэ днём возможна гроза с дождём
Общество, 31.07.2019
По республике местами кратковременные дожди, грозы, днём возможны ливни

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^