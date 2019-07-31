Её цель – предотвращение происшествий на водных объектах
С 24 июля по 20 августа на территории Бурятии проходит всероссийская акция по обеспечению безопасности людей на воде в летний период. Решение о её проведении было принято руководством МЧС России.
В республике в профилактических рейдах задействованы все спасательные ведомства региона, а также активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и органы местного самоуправления.
- Цель акции – активизация усилий не только специалистов МЧС России, но и представителей правоохранительных органов, местного самоуправления, общественности и добровольцев, направленных на снижение риска возникновения происшествий на водных объектах, пропагандистская работа среди различных групп населения, особенно среди детей и молодёжи в летние каникулы, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам в Республике Бурятия Николая Зайцев.
Только за прошедшую неделю тремя межведомственными патрульными группами проведено 16 патрулирований, 33 подворовых обхода, 241профилактических бесед с населением и 13 занятий в детских лагерях, распространено 95 памяток о правилах безопасного поведения на воде. При проведении рейдов и патрулирований составлено 27 протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии проводится акция по безопасности на воде
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